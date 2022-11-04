Военная операция РФ на Украине. День 254-й

Турецкий банк получил право блокировать российские счета из-за переводов за рубеж: DenizBank ввел новые ограничения для россиян, пишет TourDom.ru.
Основным источником информации для россиян остается телевидение, также респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику, выяснили социологи.
Отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как источники новостей о происходящем — с начала года аудитория Telegram-каналов выросла втрое.
Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС — ТАСС.
В Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях Украины отменили воздушную тревогу — ТАСС.
За прошедшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 10 получили ранения, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Российские студенческие отряды провели пять гуманитарных миссий в Луганскую и Донецкую народные республики — ТАСС.
Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сообщил о сохранении террористической угрозы со стороны Украины — ТАСС.
По его словам, ЛНР начнет готовиться к единому дню голосования 10 сентября 2023 года одновременно с другими регионами России.
В Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.
Япония в качестве председателя G7 в 2023 году будет работать над сохранением и усилением санкций против России, а также оказанием помощи Украине — ТАСС.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что более 80% мобилизованных из региона уже получили единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей — ТАСС.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о не признании вхождения новых регионов в состав России — ТАСС.
Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что инфраструктура боевой группы НАТО в Чинку создана «в рекордные сроки» — ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки — ТАСС.
Власти Орловской области намерены освободить участников специальной военной операции из региона от уплаты транспортного налога — ТАСС.
Семьям мобилизованных граждан выплатят по 50 тыс. рублей, средства на эти цели были изысканы, в частности, из расходов на премии чиновникам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аварийные и веерные отключения электричества в стране в четверг коснулись около 4,5 млн человек — ТАСС.