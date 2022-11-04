Политика

Военная операция РФ на Украине. День 254-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 254-й день

close
100%
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Украина уведомила МАГАТЭ о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС. G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки. В Николаеве произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:04

09:03

Турецкий банк получил право блокировать российские счета из-за переводов за рубеж: DenizBank ввел новые ограничения для россиян, пишет TourDom.ru.

08:58

Основным источником информации для россиян остается телевидение, также респонденты чаще высказывают доверие именно этому источнику, выяснили социологи.

Отмечается рост числа респондентов, использующих Telegram-каналы как источники новостей о происходящем — с начала года аудитория Telegram-каналов выросла втрое.

08:39

08:37

08:31

08:30

08:29

08:28

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС — ТАСС.

08:27

В Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях Украины отменили воздушную тревогу — ТАСС.

08:25

За прошедшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ один мирный житель погиб, 10 получили ранения, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

08:23

В ДНР сообщили о гибели женщины из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ — ТАСС.

08:21

Российские студенческие отряды провели пять гуманитарных миссий в Луганскую и Донецкую народные республики — ТАСС.

08:19

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин сообщил о сохранении террористической угрозы со стороны Украины — ТАСС.

По его словам, ЛНР начнет готовиться к единому дню голосования 10 сентября 2023 года одновременно с другими регионами России.

08:17

В Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Киевской, Винницкой, Харьковской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:15

Япония в качестве председателя G7 в 2023 году будет работать над сохранением и усилением санкций против России, а также оказанием помощи Украине — ТАСС.

08:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что более 80% мобилизованных из региона уже получили единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей — ТАСС.

08:12

08:11

Президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о не признании вхождения новых регионов в состав России — ТАСС.

08:09

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что инфраструктура боевой группы НАТО в Чинку создана «в рекордные сроки» — ТАСС.

08:07

В Николаеве произошли взрывы, в Николаевской области объявлена воздушная тревога — ТАСС.

08:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о необходимости заняться вопросом продления зерновой сделки — ТАСС.

08:04

08:03

Власти Орловской области намерены освободить участников специальной военной операции из региона от уплаты транспортного налога — ТАСС.

Семьям мобилизованных граждан выплатят по 50 тыс. рублей, средства на эти цели были изысканы, в частности, из расходов на премии чиновникам.

08:02

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аварийные и веерные отключения электричества в стране в четверг коснулись около 4,5 млн человек — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 254-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Обязательства перед Америкой»: остановят ли республиканцы поддержку Украины
Американские эксперты спорят об уровне поддержки Украины после выборов в Конгресс США
«Приезжать с открытыми коленями на встречу нельзя». IT-бизнесмен — о нюансах запуска стартапов в Индонезии
IT-бизнесмен из Владивостока Балюра рассказал, как в Индонезии относятся к Путину
Остров проклятых девиц: «Пансион» — новый хоррор-сериал от режиссера «Пищеблока»
Рецензия на сериал «Пансион» с Милославской, Толстогановой и Чеботаревым
В Китае заявили о расширении совместных с Россией проектов спутниковой навигации
Байден: США скоро «освободят Иран»
Посольство России в Пхеньяне сообщило об интересе в закупках одежды и обуви в КНДР
Представитель Эрдогана заявил, что «Турецкий поток» могут усилить еще одним трубопроводом
Новости и материалы
19FortyFive: США рискуют повторить судьбу Европы из-за ошибки Байдена
Аналитик Веревкин заявил, что экономика США затрещит по швам из-за роста ставки ФРС
В МСЧ РФ рассказали, как не оказаться в травмпункте во время гололеда
Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе
Нутрициолог Панова заявила, что сало и майонез не вредят здоровью
Кабмин Японии: решения о встрече Кисиды с Си Цзиньпином пока нет
В Москве тараканы помогли найти мумифицированное тело местного жителя
Экономист Скрябин заявил, что цены на газ в Европе подскочили почти на 50% за две недели
Загитова рассказала, что у нее были странные ритуалы во время спортивной карьеры
Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня
Азербайджанские военные заявили о стрельбе на границе с Арменией
В Оренбурге ребенку потребовалась трепанация черепа из-за запущенного насморка
В Самаре трехлетняя девочка установила рекорд по метанию ножей
Еще два банка в Киргизии перестали обслуживать российские карты «Мир»
The Economist: если Россия начнет тотальную энергетическую битву, у ЕС не будет шансов
В РФ за 9 месяцев сократилось число аварий по вине водителей каршеринга
В Камеруне бегемот напал на каноэ и убил семь туристов
Форвард «Ванкувера» Кузьменко оформил первый хет-трик в НХЛ и стал первой звездой матча с «Дакс»
Все новости
Юлия Меламед
Любимый тошнотворный праздник
О почитании мертвых
«Если Путин будет участвовать, Украина — не будет». Зеленский может пропустить G20
Зеленский исключил участие в саммите G20, если туда приедет Путин
Трамп хочет выдвинуться в президенты. 59% американцев этого не хотят
Reuters сообщило о желании Трампа выдвинуться в президенты на следующей неделе
Эксперты МАГАТЭ не нашли на Украине следов «грязной бомбы», о которой говорит Россия
МАГАТЭ не зафиксировало незаявленной ядерной деятельности на украинских объектах
Сумка с конечностями и кусок асфальта. В Москве и Петербурге нашли два расчлененных тела
Под окнами дома в Москве нашли человеческие останки, нож и разделочную доску
«Два года — в самый раз»: в России заговорили об увеличении срока службы в армии
Генерал Шпак сообщил, что ругался с министром обороны Ивановым при переходе на годичный срок службы
Каратель, Иван Драго, чемпион по Кёкусинкай. Дольфу Лундгрену — 65
Костюмы за четверть миллиона и мокасины Prada: что носит Риши Сунак
Эксперты считают «серьезным» стиль нового главы правительства Великобритании Риши Сунака
Андрей Караулов назвал обыск в своем доме «вторым актом пьесы «Ксения Собчак»
Караулов заявил, что ему присвоен статус свидетеля
«Наверное, меня посадят»: директор дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов
Глава Росприроднадзора заявила, что шансы спасти выброшенных в море дельфинов невысоки
Вернуться в 2007-й: в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет
Депутат Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
Военная операция РФ на Украине. День 253-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 253-й день
Встречается с молодой, критикует правительство Швеции: как сейчас живет звезда 90-х Дольф Лундгрен
Как сегодня выглядит и чем занимается 65-летний Дольф Лундгрен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть