«Нельзя быть подконтрольным». О чем говорили Си и Шольц в Пекине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел совместную пресс-конференцию с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. В ходе визита в Пекин немецкий лидер заявил, что Китай должен повлиять на Россию по вопросу Украины. Он также призвал Москву не отказываться от продления зерновой сделки, срок действия которой истекает в середине ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 4 ноября, встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится в Пекине с официальным визитом.

«Вы — первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая», — подчеркнул Си Цзиньпин, обращаясь к Шольцу. Он указал на важность развития китайско-германского сотрудничества «в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды», передает Центральное телевидение Китая.

Что сказал Си Цзиньпин

Китай выступает против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и настаивает, чтобы международное сообщество в кратчайшие сроки запустило переговорный процесс между Москвой и Киевом.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно объединить усилия и сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса. Необходимо в кратчайшие сроки установить прямой диалог, создать условия для восстановления переговоров.

Нужно сообща выступить против угрозы применения ядерного оружия», — отметил председатель КНР.

Он констатировал, что атомный арсенал не поможет решить существующие проблемы. «Необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер указал германской стороне на важную роль Евросоюза и ФРГ в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщает Xinhua.

По его словам, Германия должна стремиться к формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма по обеспечению безопасности в Европе. Си Цзиньпин также отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно обеспечить стабильность международной торговли и не допустить, чтобы сложная ситуация в мире негативно повлияла на трансграничные поставки энергоносителей и продовольствия, а также затронула финансовую сферу.

«Нужно предотвратить опасность возникновения еще более крупного гуманитарного кризиса», — пояснил он.

Кроме того, председатель КНР предложил немецкому лидеру сообща бойкотировать протекционистские меры отдельных стран. Как полагает Си Цзиньпин, тем самым Пекин и Берлин смогут обеспечить более плодотворное сотрудничество на благо народов двух стран.

Он добавил, что Китай готов углублять сотрудничество с ФРГ, в частности, в аэрокосмической сфере и при реализации проектов по внедрению зеленых технологий, а также указал на необходимость совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

При этом Евросоюз, по оценкам Си Цзиньпина, не должен «проводить зависимую политику или находиться под контролем какой-либо третьей стороны».

«Надеюсь, что Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне», — сказал он.

По его словам, КНР готова усилить сотрудничество с Германией и европейской стороной для урегулирования международных вопросов и решения таких проблем, как климатические изменения, продовольственная безопасность и обеспечение биологического многообразия.

Си Цзиньпин заверил, что Китай не откажется от своей нынешней национальной политической стратегии, которая предусматривает усиление экономической открытости по отношению к другим странам. Пекин стремится к глобализации и будет проводить самостоятельную политику модернизации с национальной спецификой — китайские власти «руководствуются народными интересами и принимают решения в соответствии с задачами социалистического строительства», утверждает председатель КНР.

Что заявил Шольц

После встречи с Си Цзиньпином немецкий лидер провел совместную пресс-конференцию с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, в ходе которой Олаф Шольц указал, что Германия и Китай едины во мнении, что атомные угрозы «неприемлемы, безответственны и очень опасны».

По мнению канцлера ФРГ, Китаю следует повлиять на Россию по вопросу Украины.

Шольц добавил, что Россия не должна противодействовать продлению зерновой сделки, передает телеканал n-tv. По его словам, ситуация с продовольствием в мире ухудшилась после начала спецоперации РФ на Украине.

«Я призываю российского президента [Владимира Путина] не отказываться от продления зерновой сделки», — заявил Шольц. Напомним, что срок действия соглашений по вывозу сельхозпродукции с Украины истекает в середине ноября.

Как заявил в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган, Анкара и Москва договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатной основе.

«Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — пояснил турецкий лидер.