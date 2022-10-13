«Запад тоже не блефует». Боррель описал военный ответ на ядерный удар по Украине

Ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ западных стран. Он не будет ядерным, но приведет к «уничтожению российской армии». С такими утверждениями в четверг выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, весь мир заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине закончился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Запад даст мощный военный ответ на применение Россией ядерного оружия против Украины, однако он не будет ядерным. Об этом в четверг, 13 октября, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — отметил он в своем выступлении на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

По его оценкам, масштабы ответных военных мер Запада «приведут к уничтожению российской армии».

Боррель, в частности, сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами».

Западные страны «тоже не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине, указал глава евродипломатии.

Он добавил, что весь мир заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине закончился. Евросоюзу необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву и искать дипломатические пути урегулирования, считает Боррель. «Пока что таковые отсутствуют», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не станет использовать ядерное оружие, если оно будет применено против Украины. По его словам, этого не предполагает ядерная доктрина Франции:

«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они четко определены. Если бы по Украине был нанесен ядерный удар, эти интересы не ставились бы под вопрос»,— пояснил он.

По его мнению, конфликт не должен расширяться «ни географически, ни вертикально». Макрон также призвал меньше говорить о ядерной угрозе и создавать условия для переговоров о возвращении к миру, пишет «Коммерсантъ».

Париж должен помогать Киеву сопротивляться, но избегать эскалации конфликта, заключил французский лидер.

Не «раздувать» тему ядерной угрозы со стороны России ранее призвал и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в публичных заявлениях по этой теме.

На этом фоне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вероятность ядерного конфликта с РФ «в настоящий момент является минимальной». Он напомнил, что Москва подписывала Договор о нераспространении ядерного оружия — документ запрещает применять ядерное оружие против государства, у которого его нет.

«Мы и наши союзники разделяем позицию, согласно которой все цели на оккупированных территориях, включая Крым, являются законными военными целями в рамках международного права. И мы можем их уничтожить», — утверждает Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил западные страны о превентивном ударе по РФ. Сделать это он предлагал в случае ядерной угрозы со стороны Москвы.

В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России.

Какими именно будут эти последствия, он при этом не уточнил. В свою очередь Джон Болтон, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, говорил, что «если Путин применит ядерное оружие, то он подпишет собственную предсмертную записку».