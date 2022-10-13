Военная операция РФ на Украине. День 232-й

Глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на нефть из России на отметке в $60 за баррель. Она полагает, что это сократит нефтегазовые доходы РФ, но позволит государству получать прибыль от добычи и продажи нефти.
❗️В офисе президента Украины заявили о взрывах на объектах критической инфраструктуры в Киевской области, объявлена воздушная тревога.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ призывает к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
Текст резолюции сохранил положения с осуждением и непризнанием референдумов в новых регионах РФ, а также призыв к России «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ».