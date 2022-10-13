Военная операция РФ на Украине. День 232-й

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ призывает к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Текст резолюции сохранил положения с осуждением и непризнанием референдумов в новых регионах РФ, а также призыв к России «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ».