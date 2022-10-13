«Путину придется пронести свой крест». Степашин не видит замены президенту РФ

Сейчас никакой замены Владимиру Путину на посту главы государства быть не может, утверждает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Он согласился с тем, что «нельзя быть руководителем страны вечно». Но в данном случае, по его оценкам, Путину нужно остаться на посту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующему президенту РФ Владимиру Путину сейчас нет замены и ему «придется остаться, хочет он этого или нет». С таким мнением выступил экс-глава российского правительства Сергей Степашин (руководил кабмином с 21 мая по 9 августа 1999 года, до утверждения Путина на пост премьер-министра. — «Газета.Ru»). Его слова в четверг, 13 октября, приводит РИА «Новости».

«Наверное, многие думали, надо ли идти Путину в президенты через два года или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — утверждает Степашин.

Он согласился с тем, что «нельзя быть руководителем страны вечно», но в данном случае Путину нужно остаться на посту.

«Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», — пояснил собеседник агентства.

Путин возглавлял Россию в 2000–2008 гг., затем четыре года был премьер-министром, после чего в 2012-м вновь занял должность президента. Четвертый срок действующего главы государства начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году.

Согласно Конституции РФ, принятой в 1993 году, «одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз подряд». Однако в 2020 году в Основной закон страны были внесены поправки, «обнуляющие» предыдущие президентские сроки действующего главы государства.

Соответствующий закон — о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ — был подписан Путиным 5 апреля 2021 года. Он дает право ему и Дмитрию Медведеву (занимал должность президента в 2008–2012 годы. — «Газета.Ru») еще дважды баллотироваться на высший пост.

Обнуление президентских сроков — практика пересмотра конституционных ограничений, позволяющая действующему главе государства продлить максимальный срок своих полномочий. Является популярным методом консолидации власти у президентов в ряде стран Африки, в частности, обнуление успешно применялось в Бурунди, Гвинее, Камеруне, Чаде, Конго, Джибути, Габоне, Намибии, Судане, Того, Уганде, Буркина-Фасо, Нигере, Руанде, Сенегале.

В терминах публичного права это означает, что речь идет о политическом вопросе, который лежит за пределами правового регулирования и остается на усмотрение законодателя. Вопрос о числе сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, решается в России Конституционным судом.

Так, КС РФ в 1998 году не подтвердил первому президенту РФ Борису Ельцину право избираться на третий срок, а в 2020-м подтвердил право Владимира Путина в третий раз подряд участвовать в выборах главы государства.

На этом фоне показатель одобрения деятельности президента РФ, по данным ВЦИОМ, составил 76,9% (по оценкам Фонда «Общественное мнение» — 80%).

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,1% респондентов. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам его показатель составил 40%. Отметим, что вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в сентябре 2022 года, занимают министр обороны РФ Сергей Шойгу (17,2%) и глава МИД России Сергей Лавров (17,1%).