«Ракета попала в крышу многоэтажки». Что известно про новые обстрелы в Белгороде

Белгород и село Красное Шебекинского городского округа в четверг, 13 октября, подверглись обстрелам. Очевидцы и местные власти опубликовали в соцсетях фото и видео о последствиях сегодняшних ударов, нанесенных по населенным пунктам.
Как сообщил мэр Белгорода Антон Иванов, в результате обстрела был поврежден многоэтажный дом. В городе работала система противовоздушной обороны.
«Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там», — написал Иванов в своем Telegram-канале.
Этот дом насчитывает 16 этажей и более 80 квартир, он расположен в нескольких километрах от центра Белгорода.
Позднее мэр города добавил, что сотрудники МЧС, ГО ЧС и управляющей компании проводят поквартирный обход. В доме поврежден верхний этаж, обломками ракеты также повреждены два автомобиля.
Жителей дома эвакуируют, часть из них разместят в гостинице. В экстренных службах уточнили, что в доме в результате работы ПВО поврежден технический этаж, передает ТАСС
Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий разрушений: была повреждена кровля жилого дома и соседнего здания, а также автомобиль, припаркованный у дома.
В свою очередь, корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео попадания ракеты в крышу дома. Он заявил, что горожане сообщили о нескольких взрывах в небе над Белгородом.
Ракета упала на спортплощадку
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32.
«Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время на месте работают специалисты, по итогам их работы можно будет говорить о начале восстановительных работ.
Глава региона рассказал, что часть жителей поврежденного дома временно переселились к родственникам, остальные будут обеспечены всем необходимым — этим вопросом занимается администрация города.
Разрушения на территории школы
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Гладков ранее информировал об обстреле села Красное Шебекинского городского округа. По его словам, там тоже обошлось без жертв и пострадавших.
«Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения.
Подомовой обход продолжается главой муниципального образования и оперативными службами», — сообщил губернатор.
Гладков добавил, что в Белгородском районе по адресу Таврово-8 загорелась баня, пожар потушили. Оперативные службы установят причину произошедшего, указал глава региона. Информации о пострадавших пока нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ совершили обстрел Белгородской области с помощью американских ракет.
Как утверждает издание «Русская весна», украинские военные впервые попытались поразить системы ПВО у Белгорода американскими противорадарными ракетами AGM-88 HARM, которые наводятся на радиоизлучение.