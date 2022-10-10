«Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко — о возможном ударе по Белоруссии с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что накануне по неофициальным каналам его «предупредили о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины». По его словам, он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам белорусского лидера, формирование этой группировки уже началось, пишет «Коммерсантъ».

«Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки»,

— сообщил Лукашенко. Какой будет численность группировки и где ее разместят, он не уточнил.

Договоренность с Путиным была достигнута при личной встрече после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, добавил президент Белоруссии.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки РФ и Республики Беларусь. Это все по нашим документам.

Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — пояснил Лукашенко.

Он утверждает, что на Украине якобы «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии». «Конечно, украинцам это абсолютно не нужно.

Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну зачем?

Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», — сказал белорусский президент. Каких-либо подтверждений он, однако, не привел, отмечает издание.

По словам Лукашенко, через неофициальные каналы Минска в воскресенье якобы был предупрежден о возможном нанесении удара по Белоруссии с территории Украины.

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2».

Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — цитирует ТАСС его выступление на совещании с силовиками.

В свою очередь, зампред постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич заявил, что республика делает все «для того, чтобы войны никакой не было».

«Мы сейчас делаем все для того, чтобы никакого второго фронта не было. Мы никогда, кстати, не хотели никакой войны. Мы всегда хотели мира.

И то, что мы укрепляем сейчас границу, и сегодняшнее заявление Лукашенко – это, как раз-таки, желание мира»,

— указал он в беседе с «Газетой.Ru».

Гайдукевич уточнил, что задача Минска – обеспечивать охрану союзной границы и «не допускать удар по России в спину». «И оборона Беларуси. Эта задача не изменилась, она остается такой же. Что тут воинственного? Ничего. И сегодня президент сказал: упаси господь кому-то наносить удары по Беларуси. Тогда мы будем отвечать. Мы же не можем позволить, чтобы били по Беларуси», — констатировал он.

На прошлой неделе Лукашенко сообщал, что Украина якобы стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих, которые оборудуют там блокпосты и огневые позиции.

Минобороны Белоруссии заявило о готовности к вооруженной защите Союзного государства. Ведомство может привлечь 500 тыс. военнообязанных. 9 октября белорусский погранкомитет проинформировал, что Украина якобы взорвала «почти все мосты на границе двух стран».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, говорить об «открытии белорусского фронта преждевременно». «Но очевидно, что Беларусь мотивирована операцией на поддержку России. Руководство Белоруссии понимает, что участвует сама Беларусь непосредственно в военных операциях или нет,

судьба Белоруссии и, особенно, судьба самого Александра Григорьевича Лукашенко самым тесным образом взаимосвязана с успехом или неудачей операции, которую Россия начала.

Потому что мы с Белоруссией оказались в одной лодке, причем он в ней еще раньше, чем мы, оказался, с учетом того, что произошло в 2020 году на выборах. И исходя из этого, мне кажется, можно предполагать усиление взаимодействия. Как далеко оно зайдет, то есть будут ли какие-то военные операции осуществляться против Украины с белорусской территории нашими войсками или, тем более, примет ли сама Беларусь в чем-то участие, это дело будущего.

Но я бы сейчас ни от чего не зарекался с учетом обострения ситуации и того, что мы сейчас наблюдаем в ходе военных действий», — заключил собеседник «Газеты.Ru».