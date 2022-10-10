Военная операция России на Украине. День 229-й

Странам Европы придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, предупредил президент Турции Тайип Эрдоган.
ЕС предстоит столкнуться с крупными энергетическим и политическим кризисами предстоящей зимой в связи с политикой, которые они вынуждены проводить из-за давления США на фоне спецоперации России на Украине, считают в китайской газете Global Times.
Люди, уехавшие из России на фоне спецоперации, совершили предательство по отношению к стране — Володин.
Присоединение Молдавии к санкциям против России - объявление войны собственному народу, заявил РИА «Новости» оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов - Медведев.