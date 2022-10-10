«Есть стандартное раздолбайство». Медведев описал, как проходит частичная мобилизация в РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на несколько вопросов журналистке Надане Фридрихсон. Он, в частности, прокомментировал взрыв на Крымском мосту и рассказал, как проходит частичная мобилизация в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Частичная мобилизация в РФ проходит не без случаев «стандартного раздолбайства», признал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он дал интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это – залог нашей безусловной победы», — считает Медведев.

Он также ответил на несколько других вопросов, прокомментировав, в частности, взрыв на Крымском мосту:

«Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал зампред СБ РФ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

В первые недели после объявления частичной мобилизации россияне сняли 754,1 млрд руб. наличными. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ, уже 22 сентября люди забрали из банков 132,1 млрд руб. Еще один пик снятий был достигнут 30 сентября, когда гражданами было снято 144,8 млрд руб.

«Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность»,

— отметил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Он назвал произошедшее «типичным проявлением поведенческой экономики». Эксперт также указал, что после некоторого успокоения и уменьшения потока уезжающих из РФ ситуация с оттоком денег из банков нормализовалась.

На этом фоне замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и депутат Максим Гулин внесли в Госдуму законопроект об альтернативных вариантах гражданской службы в период мобилизации.

В качестве одного из вариантов такой альтернативы предусматривается охрана школ и детских садов.

«Наш законопроект, помимо замены призыва, предусматривает замену службы и по мобилизации. Мы предлагаем альтернативу тем, кто по объективным причинам не должен идти на передовую, но годен по состоянию здоровья: предоставить им возможность пройти необходимую подготовку и приносить пользу государству. Это может быть охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медперсонала. Также альтернативщиков можно направлять в строительство, ЖКХ и другие сферы», — отметила Авксентьева.

Предполагается внести изменения в статью 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В частности, проектом предлагается закрепить возможность замены военной службы альтернативной для ряда категорий граждан, в том числе для единственных детей пожилых родителей, мужей беременных жен, многодетных отцов, родителей детей-инвалидов, родственников, потерявших близких в ходе военных действий, и членов семей, в которых уже есть мобилизованные.

По мнению авторов документа, законопроект позволяет устранить пробел в законодательстве в части альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Кроме того, инициативой предлагается расширить перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной службы. «Отдельно в проекте закона прописана возможность в качестве альтернативной службы обеспечивать безопасность общеобразовательных учреждений. Данное предложение связано с часто встречающимся отсутствием у муниципальных образований финансовых средств на охрану школ и других образовательных организаций», — сообщает пресс-служба фракции.