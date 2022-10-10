«Скрываются от расследования». Украина объявила в розыск 700 политиков и чиновников из РФ

СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников, в том числе депутатов, сенаторов и членов Совбеза. В списке разыскиваемых оказались Дмитрий Медведев и Мария Захарова, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. В Следственном комитете РФ назвали это «незаконным уголовным преследованием» и пообещали найти ответственных за решение украинской спецслужбы.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск высокопоставленных российских должностных лиц, в частности зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, представителя МИД Марию Захарову и командующего российскими войсками в зоне военной операции Сергея Суровикина.

Всего в розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти. Против них возбудили уголовные дела по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

В базе розыска говорится, что Дмитрий Медведев «скрывается от досудебного расследования» с 1 марта 2022 года, а Мария Захарова — с 14 марта.

Медведев регулярно комментирует ход военных действий и выступает с критикой украинских властей в своем Telegram-канале. 10 октября он написал, что Украина при текущем руководстве представляет постоянную угрозу для России, поэтому, по его мнению, необходим «полноценный демонтаж» украинского политического режима.

В числе объявленных в розыск, помимо Захаровой и Медведева, оказались:

▪️ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,

▪️ министр обороны Сергей Шойгу,

▪️ командующий силами в зоне военной операции Сергей Суровикин,

▪️ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков,

▪️ директор ФСБ Александр Бортников,

▪️ глава МВД Владимир Колокольцев,

▪️ глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

▪️ глава Росгвардии Виктор Золотов,

▪️ спикер Госдумы Вячеслав Володин,

▪️ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.

Объявленные в розыск должностные лица помечены на сайте СБУ как «скрывающиеся от досудебного расследования». В каждой карточке указана «дата исчезновения» — как правило, март 2022 года, пишет RTVI.

Ответное уголовное дело

В ответ на действия украинских властей глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования». Глава ведомства также поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ.

«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заявили в СК.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение СБУ не будет иметь никаких юридических последствий.

«Клоунада, рассчитанная на внутриполитический эффект на Украине. Юридических последствий никаких не будет», — сказал сенатор.

В аппарате Медведева саркастически прокомментировали его объявление в розыск. «Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», — заявил помощник Медведева Олег Осипов. Наверное, он имел ввиду недавний комментарий Дмитрия Медведева после слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России. «Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа», — написал тогда бывший президент России в своем Telegram-канале.

В свою очередь представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что методы СБУ «все больше напоминают ИГИЛ (ИГ) и «Аль-Каиду».

«Майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками [представителя Госдепартамента США] Виктории Нуланд», — написала Захарова.

Вероятно, дипломат ссылалась на геополитический мем «печеньки Госдепа», который возник после того, как в 2013 году Нуланд и посол США на Украине Джефри Пайетт раздавали на Евромайдане еду.

Захарова также добавила к своей записи популярный в 2020 году мем из серии «Наташ, мы все уронили», — в варианте Захаровой изображены кошки и надпись «Маш, ну ты где. Мы тут уже обыскались». По словам дипломата, эту картинку она создала не сама — ей ее прислали.