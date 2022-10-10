«Военная поддержка уже в пути». Как Запад отреагировал на удары по Украине

В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары по Киеву и другим украинским городам 10 октября. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Франция выразила готовность расширить военную поддержку Украины, а в Индии призвали «к немедленному прекращению боевых действий».

Серия взрывов произошла 10 октября в Киеве и других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Президент страны Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране и назвал целью ударов объекты энергетической инфраструктуры.

В результате взрывов 11 человек погибли и 87 человек пострадали, сообщили в Нацполиции. В нескольких областях, например в Полтавской и Львовской, наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин сообщил, что «сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». В Минобороны РФ отчитались, что цель удара российских вооруженных сил достигнута. Ряд западных политиков выступил с осуждением действий России.

В ООН, комментируя ракетные удары России по городам Украины, назвали их «неприемлемой эскалацией войны».

«Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей», — отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, мирные граждане, как всегда, платят самую высокую цену.

«НАТО будет поддерживать украинский народ»

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и пообещал продолжать поддерживать Киев.

«Осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру на Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется», — сообщил он.

Газета The Washington Post сообщила, что в Брюсселе в ближайшее время соберутся представители министерств обороны стран НАТО. Представители министерств обороны приедут на срочную встречу в рамках формата «Рамштайн» на фоне череды ракетных ударов по Украине. WP отмечает, что встреча состоится на этой неделе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил атаки на Киев и другие города Украины, пообещав Киеву дополнительную военную поддержку.

«Я глубоко потрясен атаками России против мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано присоединился к позиции Барреля. «Эти варварские атаки лишь показывают, что Россия выбирает тактику неизбирательных бомбардировок мирных жителей», — заявил Стано.

При этом он сообщил, что Евросоюз не считает заслуживающей доверия официальную информацию российских властей по поводу взрыва на Крымском мосту. Его попросили прокомментировать сообщения о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик ранее проезжал через территорию Болгарии, состоящей в ЕС.

«Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», — сказал Стано.

Германия пообещала ПВО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что ракетные удары показывают важность скорейшей передачи Украине систем противовоздушной обороны.

«Нападения России с применением ракет и дронов терроризируют, прежде всего, мирное население», — сказала министр.

«Мы помогаем [Украине], в особенности зенитным оружием. В ближайшие дни в боевой готовности будет первая из четырех суперсовременных систем ПВО IRIS-T SLM для эффективной защиты жителей Украины», — сказала Ламбрехт.

В военном ведомстве уточнили, что первый комплекс будет на месте «очень скоро», однако три другие системы Берлин поставит лишь «в течение следующего года». По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Германия делает все, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц по просьбе Зеленского срочно созовет заседание G7. По словам украинского президента, на заседании запланировано его выступление.

«Во вторник, 11 октября, страны G7 в 14:00 (15:00 мск) по видеосвязи обсудят ситуацию. Глава украинского государства Зеленский примет участие в начале этой видеоконференции», — подтвердил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Военная помощь и «путь дипломатии»

С осуждением действий Москвы также выступил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещавший расширить военную поддержку Украины, и МИД Эстонии, который призвал немедленно увеличить военную помощь Киеву и ввести против России новые санкции.

МИД Италии расценил действия Москвы как неоправданные, а лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, наиболее вероятный будущий премьер-министр, заявила, что последние события «еще больше изолируют Россию».

Индия, комментируя ракетные удары, заявила, что такое развитие событий не отвечает ничьим интересам.

«Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей… Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и безотлагательному возвращению на путь дипломатии и диалога», — заявили в МИД страны.

В свою очередь МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова, обвинив Москвы в том, что российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.

«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна [в Приднестровье] и города Сороки... Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — заявили в ведомстве.

Власти Молдавии также начали изучать возможность закрытия воздушного пространства для обеспечения национальной безопасности.