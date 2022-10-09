Политика

Военная операция России на Украине. День 228-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 228-й день

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РИА «Новости»
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, в противном случае может начаться мировая война. Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области. На Крымском мосту после взрыва восстановили движение автомобилей. Заработала также паромная переправа через Керченский пролив. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:13

08:12

Паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно, сообщили в Минтрансе России.

08:11

По данным представительства ДНР, ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Уточняется, что ВСУ в 07:00 выпустили по Макеевке четыре снаряда из артиллерии калибра 155 мм. В 07:02 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой, выпустив три снаряда из артиллерии такого же калибра — ТАСС.

08:10

08:09

Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, произошло четыре взрыва — ТАСС.

08:08

08:07

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну — ТАСС.

08:06

08:05

США якобы помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий, все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине, утверждает директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук — ТАСС.

08:04

08:03

Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны — ТАСС.

08:02

08:01

Представительство ДНР сообщило, что мужчина 1983 года рождения в Ворошиловском районе Донецка ранен из-за обстрела со стороны ВСУ. Там добавили, что в республике «по состоянию на 00:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за 8 октября 2022 года составляет восемь человек (трое погибли, пятеро ранены)» — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 228-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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