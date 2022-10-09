Военная операция России на Украине. День 228-й

Паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно, сообщили в Минтрансе России.
По данным представительства ДНР, ВСУ обстреляли Макеевку и Ясиноватую в ДНР из ствольной артиллерии калибра 155 мм. Уточняется, что ВСУ в 07:00 выпустили по Макеевке четыре снаряда из артиллерии калибра 155 мм. В 07:02 украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой, выпустив три снаряда из артиллерии такого же калибра — ТАСС.
Российская система противовоздушной обороны сработала в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, произошло четыре взрыва — ТАСС.
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в третью мировую войну — ТАСС.
США якобы помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий, все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине, утверждает директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук — ТАСС.
Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны — ТАСС.
Представительство ДНР сообщило, что мужчина 1983 года рождения в Ворошиловском районе Донецка ранен из-за обстрела со стороны ВСУ. Там добавили, что в республике «по состоянию на 00:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за 8 октября 2022 года составляет восемь человек (трое погибли, пятеро ранены)» — ТАСС.