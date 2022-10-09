Как происходит транспортное сообщение после взрыва на Крымском мосту

Власти восстанавливают транспортное сообщение между материковой частью России и Крымом. По Крымскому мосту уже могут передвигаться легковые автомобили и поезда. Для большегрузов и автобусов организовано паромное передвижение, но очереди из грузовиков по-прежнему сохраняются. В понедельник, 10 октября, запланировано заседание Совбеза РФ с участием Владимира Путина. Будет ли обсуждаться ситуация со взрывом на Крымском мосту, пока не известно.

10 октября президент России проведет оперативное совещание Совета безопасности России. «По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О том, будет ли Путин обсуждать с членами Совбеза взрыв на Крымском мосту, Песков не уточнил.

В ночь на 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, который проезжал вместе с остальным транспортом. Обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн проезжавшего поезда.

В СК сообщали, что погибли три человека. 9 октября Telegram-канал Mash сообщил о пяти жертвах: водитель грузовика и четыре человека из автомобиля, который проезжал рядом.

Удалось найти тела женщины и мужчины. По данным Mash, они из Санкт-Петербурга.

В настоящее время транспортное сообщение постепенно восстанавливается. С 9 октября между портом «Крым» и портом «Кавказ» стал курсировать паром «Лаврентий», предназначенный для перевозки грузовиков и автобусов, пишет ТАСС. По данным агентства, во время первого рейса он перевез десятки грузовых автомобилей и несколько десятков пассажиров.

Минтранс РФ отмечал, что погрузка осуществлялась в порту «Керчь», конечный пункт рейса – порт «Кавказ» в Краснодарском крае.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, как будет происходить переправка крупнотоннажного транспорта.

«Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ», – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что паромная переправа бесплатная.

Порты сильно загружены. Своей очереди на паром ожидают около 170 грузовиков. Они направляются из Темрюкского района Краснодарского края в Крым. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства района Николай Овчаренко.

«Количество [машин] пока не уменьшается. На данный момент почти 170 автомобилей находится на данной стоянке. Это за сутки цифра. Ожидаем парома, чтобы переправлять данные средства на Крым», – приводит его слова ТАСС по состоянию на 16.00 мск.

В Крыму своей очереди ожидают 250 фур, сообщает врио министра транспорта региона Николай Лукашенко. По его словам, на их переправу потребуется два дня.

«Это с учетом погодных условий. Сейчас они благоприятные, ветра практически нет, пасмурно, на море небольшое волнение, которое в настоящее время не влияет на работу всех паромов в Керчи», – уточнил он в комментарии ТАСС.

По словам чиновника, из Керчи на Кубань были отправлены все пассажиры автобусов, которые ожидали переправы: «Сейчас автобусов с пассажирами на территории Керчи нет. Некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» – порт «Кавказ».

По данным агентства, на стоянке около порта «Кавказ» также не осталось автобусов. Хотя ко второй половине дня 9 октября там находились автобусы со 173 пассажирами.

В Керченской проливе курсирует еще один паром – «Керченский – 2». Он может брать на борт только малотоннажные грузовые машины и пассажирские автомобили. Первый рейс он совершил в ночь на 9 октября и стал первой переправой для автомобилей.

К середине дня он совершил три рейса и перевез около сотни автомобилей «Газель» и порядка 650 пассажиров.

Третий и четвертый паромы – «Ейск» (для малотоннажных автомобилей) и «Мрия» (для большегрузов) – планируется запустить уже завтра, 10 октября.

Вместе с тем Минтранс намерен привлечь дополнительный флот для паромных перевозок через Керченский пролив.

Что касается легковушек, они уже передвигаются по Крымскому мосту. «До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», – сообщил 9 октября Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, автомобили двигаются по двум полосам.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», – добавил он.

Власти Крыма уже попросили жителей не использовать Крымский мост в ближайшие дни без острой необходимости из-за ограничений по пропускной способности переправы.

«Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров», — говорится в сообщении Мининформа республики.

Что касается восстановления повреждений, по словам депутата Госдумы Андрея Колесника, этот процесс зайдет около двух недель.

«Нужно провести нормальную железобетонную экспертизу, не пропустить ни одного миллиметра, не гнаться за скоростью, не гнаться за докладами, чтобы все было четко и качественно сделано. Само восстановление – два пролета восстановить — это дело нескольких недель, сроки небольшие», – сказал парламентарий радиостанции «Говорит Москва».