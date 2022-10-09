Украина получит от США ракеты GMLRS. Что это изменит для российских военных

США готовятся передать Вооруженным силам Украины ракеты типа GMLRS к высокомобильным армейским ракетным системам HIMARS. GMRLS будут способны достигать российских целей в Крыму. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о том, какими могут стать последствия этого шага для Вооруженных сил России.

В новый пакет военной помощи ВСУ, который формируют США с учетом требований Украины, вошли РСЗО HIMARS, гаубицы двух калибров и бронемашины MRAP. Как говорится в распространенном Пентагоном сообщении, Вашингтон направляет Киеву четыре дополнительные установки реактивного огня HIMARS, по 16 гаубиц калибра 155 и 105 мм, всего 32 артиллерийских орудия, 200 бронеавтомобилей MaxxPro MRAP.

Кроме этого, в пакет вошли: 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 управляемых снарядов того же калибра, тысяча 155-мм выстрелов для дистанционного разминирования, 300 тысяч минометных мин калибра 120 мм, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, противопехотные мины Claymore и снаряжение для постановки заграждений.

Передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ВСУ поражать «подавляющее большинство» российских целей, в том числе в Крыму. Об этом на днях заявила заместительница помощника главы Минобороны США Лаура Купер.

Какие GMLRS получит Украина

Точных данных о типе, модификации и количестве передаваемых Украине боеприпасов GMLRS к М142 HIMARS (М270) пока нет.

Семейство реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) калибра 227 мм на настоящий момент времени состоит из двух образцов — М30 и М31. М30 уничтожает незащищенные и легкобронированные цели в случае, когда нет точных данных об их координатах. Ракета М31, в свою очередь, предназначена для точного поражения неподвижных целей по предварительно разведанным координатам. Каждая модель имеет модификации. Для М30 это — М30А1 и М30А2, для М31 — М31А1 и М31А2.

В M30A1 вместо кассетной боеголовки применена альтернативная боевая часть. Она комплектуется 80 тыс. шариками из карбида вольфрама. Дальность применения — от 15 до 84 км. Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Модификация М30А2 отличается от А1 только двигателем.

Реактивный снаряд M31 — производная от M30 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью массой 90 кг. Дальность применения этого РС такая же.

Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Изделие М31 имеет две модификации — M31A1 и M31A2. М31А1 представляет собой усовершенствованную версию М31, а М31А2 комплектуется другим двигателем.

Есть еще и ракета ER GMLRS с увеличенной до 150 км дальностью стрельбы. Первый испытательный полет произведен в марте 2021 года. Речи о передачи Украине ракет этой модификации пока не идет.

Как бороться с GMLRS

Как ранее писала «Газета.Ru», официальные лица ВСУ утверждают, что реактивный снаряд американской системы HIMARS летит гораздо быстрее тактической баллистической ракеты, и поэтому поразить его с помощью ЗРС С-300/400 невозможно. «Российские С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут поражать только ракеты, а не снаряды. Поэтому представляют собой не средство зенитного ракетного прикрытия, а груду бесполезного металлолома», — заявили в пресс-службе ВСУ.

Разберемся по порядку. Для радиолокатора наведения ЗРС С-300 и многофункциональной РЛС ЗРС С-400 абсолютно никакой разницы между тактической ракетой и реактивным снарядом нет.

Для «Триумфа» и «Фаворита» — это воздушные объекты, характеризуемые, в первую очередь, эффективной отражающей поверхностью (или эффективной поверхностью рассеивания). Другие характеристики цели (скорость, высота полета, маневренные возможности) для современных ЗРК/ЗРС не столь критичны. Поэтому как объект поражения реактивные снаряды HIMARS (а также и ракеты типа ATACMS) для С-300 и С-400 ничего особенного собой не представляют.

Теперь конкретно про скорость. Утверждения специалистов от ВСУ, что реактивный снаряд HIMARS летит быстрее зенитной ракеты, мягко скажем, неверное. Снаряд от РСЗО летит со скоростью 700-800 м/сек. Скорость зенитной управляемой ракеты ЗРС С-300 типа 5В55 — почти 2000 м/сек. У С-400 — более 2500 м/сек.

Технически снаряды HIMARS — легкая цель для С-300 и С-400.

Трудности борьбы зенитных ракетных систем со снарядами HIMARS заключаются совершенно в другом. Дело в том, что огневые позиции HIMARS при боевой стрельбе находятся на удалении 70-80 км. от объекта поражения. То есть практически с момента старта снаряды американской РСЗО уже находятся в зоне пуска зенитной ракетной системы. ЗРС С-300/400 необходимо открывать огонь сразу после обнаружения и захвата на сопровождение этих целей .

Но для этого зенитная ракетная система должна быть включена, электропитание должно осуществляться от штатных средств, ЗРС проверена на функционирование, на рабочих местах должен находиться полный боевой расчет, радиолокаторы подсвета и наведения (многофункциональные РЛС С-400) развернуты в сторону огневых позиций РСЗО HIMARS и работать на излучение, зенитные управляемые ракеты пройти необходимый цикл подготовки.

То есть ЗРС С-300/400 должна находиться в готовности к немедленному открытию огня.

Совершенно очевидно, что в таком состоянии зенитное ракетное вооружение находиться в течение длительного промежутка времени не может. А РСЗО HIMARS — высокомобильная система, и где в конкретном месте будут развернуты боевые машины временами, сказать (без точных разведданных) достаточно сложно.

То есть к разведке вообще и к системе радиолокационной разведки в этом случае выдвигаются самые высокие требования.

Помимо всего прочего, если противником будет запущена серия реактивных снарядов, то отдельно взятым ЗРК/ЗРС могут быть сбиты первые цели, а все остальные за время выполнения боевой стрельбы попросту выйдут из зоны поражения. В этом случае надо усиливать группировку зенитных ракетных войск на ключевых направлениях, чтобы вести боевые стрельбы с большим сосредоточением огня.

Вместе с тем в деле борьбы с GMLRS полагаться только на ЗРК/ЗРС было бы неверным. Это задача комплексная. К решению этой проблемы надо привлекать все имеющиеся средства разведки, оперативно-тактическую, Дальнюю и армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы и артиллерию с корректируемыми боеприпасами.

Что дальше

Какого-либо революционного увеличения дальности стрельбы поставляемых Киеву в очередном пакете военной помощи ракет GMLRS по сравнению с предыдущими (ранее переданными ВСУ) изделиями пока не произошло. Она как была ранее в районе 80 км, так и осталась. Поэтому сказать, что Вооруженным силам России в связи с последним пакетом военной помощи со стороны США надо готовиться к каким-то кардинальным переменам в ходе ведения специальной военной операции, было бы некоторым преувеличением.

К тому же дальность стрельбы М30А1/А2 и М31А1/А2 явно недостаточна, чтобы эффективно воздействовать на объекты на территории Крымского полуострова.

И хотя РСЗО М142 и М270 принесли российской армии в ходе специальной военной операции немало неприятностей, но к настоящему моменту времени войска уже во многом адаптировались к боевому применению РСЗО этого типа. То есть в настоящее время производится и необходимое рассредоточение запасов материальных средств (в первую очередь, горючего и боеприпасов), и интервалы между сменами мест расположения пунктов управления и узлов связи сокращены. Произведена определенная децентрализация управления.

Пока в Пентагоне не видят необходимости в поставках вооруженным силкам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS (радиус действия этих изделий — до 300 км). ATACMS (Army TACtical Missile System) действительно практически лишил бы Вооруженные силы России тыла как такового. В случае боевого применения ракет этого типа со стороны ВСУ все командные пункты, узлы связи, выгрузочные станции, объекты тылового и технического обеспечения в оперативной зоне обороны оказались бы в радиусе досягаемости ракет этой системы. Помимо этого, под удар попали бы практически все аэродромы оперативно-тактической и армейской авиации. Помимо всего прочего, противник получил бы возможность поразить надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота прямо у пирсов и на якорных стоянках в севастопольских бухтах.

Пока Украина так и не получила ATACMS от Соединенных Штатов. Но вполне возможно, что это произойдет уже в самом недалеком будущем. И тогда требования к средствам и эффективности радиолокационной разведки, зенитного ракетного прикрытия, к мерам по рассредоточению боевых порядков и запасов материальных средств в российской армии возрастут на порядок.

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