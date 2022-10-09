«Нерушимое братство» отменено: Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ

В Министерстве обороны Киргизии сообщили, что учения «Нерушимое братство-2022», которые должны были проводиться с 10 по 14 октября, отменены. Причины отмены не называются. Командно-штабные учения должны были состоятся в городе Балыкчы (Иссык-Кульская область). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны Киргизии сообщило «Интерфаксу», что учения миротворцев «Нерушимое братство», которые были запланированы с 10 по 14 октября на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области, не состоятся.

«Учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены», — сказал представитель пресс-службы МО Киргизии.

Причину отмены он не уточнил.

На учения пригласили наблюдателей из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. Планировалось отработать обеспечение режима прекращения огня

Стоит отметить, что президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал на неформальный саммит стран СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге с 7 октября. Лидеры других стран Союза в саммите участвуют. Также Киргизия пока не подтвердила участие своей делегации на саммитах в Астане, которые запланированы на 13-14 октября. 13 октября пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 14 октября – заседание Совета глав государств СНГ и 14 октября – Саммит «Центральная Азия – Россия».

В ОДКБ никак не комментировали отмену учений. На сайте организации нет информации о каких-либо изменениях.

Конфликт с Душанбе

Решение об отмене учений могло быть принято из-за недавнего вооруженного конфликта между Киргизией и Таджикистаном, еще одним участником ОДКБ. Между Киргизией и Таджикистаном существует давний территориальный спор вокруг некоторых приграничных участков, который длится со времен распада СССР. Самая острая ситуация — в Баткенской области Киргизии и в Согдийской области Таджикистана. Проблемы также возникают вокруг таджикского эксклава Ворух.

С 14 по 17 сентября ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Глава МИД Таджикистана Содик Имоми тогда заявил, что в ходе конфликта ВС Киргизии убили 59 граждан Таджикистана, еще 234 гражданина получили тяжелые ранения. Кроме того, 296 объектов гражданской инфраструктуры были разрушены, в том числе три школы и две больницы.

19 сентября 2022 года было сообщено о прекращении огня. Таджикистан и Киргизия подписали Протокол о возвращении дополнительных сил и военной техники в места постоянной дислокации. Стороны договорились не размещать тяжелую технику на погранзаставах и попытаться найти дипломатическое решение пограничного спора.

Демарши в ОДКБ

В сентябре Армения решила не посылать своих военных на учения ОДКБ в Казахстан, которые проходили с 26 сентября по 8 октября. В МИД РФ это назвали суверенным правом Еревана. Представитель дипведомства Мария Захарова указала, что Армения в данном вопросе действует, «исходя из приоритетных задач, стоящих перед ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки».

Незадолго до этого произошло очередное обострение конфликта Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью в ОДКБ. Организация выступила против силового решения ситуации, и в регион, где проходили боевые действия, направилась мониторинговая миссия организации. 29 сентября она представила предложения по урегулированию ситуации Минобороны Армении. В Ереване после призыва ОДКБ мирно разрешить ситуацию прошли митинги за выход Армении из организации. Возглавили митинги оппозиционные партии «Национальный демократический полюс» и Европейская партия.

Лидер оппозиционного альянса «Армения», который занимает почти треть мест в парламенте, Роберт Кочарян призвал «переоценить архитектуру безопасности» и «трезво оценить, какие государства могут повлиять на Азербайджан».

«Следует оценить, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились», — заявил он.

В сентябре МИД Казахстана опроверг информацию, распространявшуюся с соцсетях, о намерении страны выйти из ОДКБ с 1 января 2023 года. По словам МИД, такая возможность не рассматривается.