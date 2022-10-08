«Нефть — это не оружие. Из нее нельзя стрелять». Эр-Рияд ответил на претензии Вашингтона

Саудовская Аравия хочет сохранить стабильность на рынке нефти в интересах покупателей и стран, добывающих топливо. Эр-Рияд не политизирует решения в отношении нефти — с таким утверждением выступил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о том, что цены на бензин в Штатах «растут из-за действий России и Саудовской Аравии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Саудовская Аравия не стремится использовать нефть в качестве «оружия» против США, решение ОПЕК+ о снижении добычи было принято в интересах мировой экономики. С таким заявлением в субботу, 8 октября, выступил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

«Саудовская Аравия не политизирует решения в отношении нефти. Нефть — это не оружие, не истребитель и не танк. Из нее нельзя стрелять. Для нас нефть — это товар, она важна для мировой экономики. Идея о том, что Саудовская Аравия делает это, чтобы навредить США или из каких-либо политических соображений, в корне неверна», — отметил чиновник в интервью телеканалу Fox News.

По словам аль-Джубейра, Саудовская Аравия хочет сохранить стабильность на рынке нефти в интересах покупателей и стран, добывающих топливо. Он констатировал, что экономический рост по всему миру замедляется, поэтому участники ОПЕК+ сократили добычу нефти в качестве упреждающей меры, чтобы не допустить «краха энергетического рынка».

Президент США Джозеф Байден ранее утверждал, что цены на бензин в Соединенных Штатах растут из-за действий России и Саудовской Аравии.

Он выразил разочарование решением ОПЕК+, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что ОПЕК+ якобы «встала на сторону России, принимая такое решение».

Аль-Джубейр в этой связи указал, что рост цен связан с многолетних дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене 5 октября договорились о снижении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года, напоминает ТАСС. За базу для отсчета сокращения добычи нефти будут взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года.

В опубликованном по итогам встречи коммюнике также отмечается, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке.

Напомним, на этой неделе ЕС утвердил восьмой пакет санкций в отношении РФ, включающий потолок цен на российскую нефть. При этом запрет на импорт большей части сырой нефти из России вступит в силу уже в декабре.

Мальта, Греция и Кипр, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти, выразили обеспокоенность влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли. «Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран. В проекте упоминается система мониторинга комиссии, которая будет оценивать методы обхода, такие как смена флага судов. Если комиссия обнаружит значительную потерю бизнеса, она предложит шаги по смягчению воздействия принятых мер, чтобы «уклониться от ценового предела», — пишет издание Politico.

Газета также констатирует, что Венгрия задержала принятие новых санкций против РФ на несколько недель, пока не добилась послаблений для своих собственных нужд. В частности, потолок цен не распространится на трубопроводные поставки нефти и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министры финансов G7 ранее заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они намерены создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке нефти из РФ, если она будет продаваться по цене выше согласованного коалицией лимита.