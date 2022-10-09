«Переправа стабильно работает». Что сейчас с Крымским мостом

Украинский след
9 октября газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Источник подтвердил, что взорвалась бомба, которая находилась в ехавшем по мосту грузовике. В статье подчеркивается, что объект рассматривался как основной маршрут для снабжения Крыма и российской военной группировки в зоне СВО. Ранее представитель киевских властей сообщил The Washington Post, что за подрывом стоят украинские спецслужбы.
В ночь на 9 октября Пентагон заявил РИА «Новости», что видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего. «Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации», — отметили там. Также в Пентагоне заявили, что
украинцы «сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать».
8 октября в 6:00 утра на Крымском мосту произошел подрыв грузовой фуры, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной – взорвались 7 топливных цистерн. Три человека погибли — водитель фуры, а также мужчина и женщина из проезжавшего рядом автомобиля. Пока официально никто не взял на себя ответственность за произошедшее, однако российские парламентарии полагают, что взрыв устроили украинские спецслужбы. К ликвидации ЧП привлекли группировку из 380 человек и более 90 единиц.
Президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Эти обязанности президент возложил на ФСБ.
Как сейчас организована переправа
В Минтрансе заявили о стабильной работе паромной переправы в Керчи и скором запуске пригородного железнодорожного сообщения.
«Паром «Керченский-2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно», — говорится в сообщении Минтранса.
К вечеру 8 октября после проведения ремонтно-восстановительных работ на мосту началось движение грузовых поездов. Ночью пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по мосту в направлении Краснодарского края, сообщил перевозчик «ГрандСервисЭкспресс». Всего планировалось пропустить через мост 12 пассажирских поездов. Железнодорожное движение уже восстановлено полностью, отметили в Минтрансе.
Также на мосту запущено реверсное движение для автобусов и легковых машин. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что движение происходит с полным досмотром машин. Проверки осуществляются группами по 80 машин.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ Крымского моста. Он подчеркнул, что будет ежедневно проводить заседание штаба по восстановлению моста и оперативно решать все возникающие вопросы.
Ситуация на полуострове
В первые часы после информации о взрыве на Крымском мосту на местных заправках начали образовываться длинные очереди – автомобилисты опасались дефицита топлива. Однако местные власти сообщили, что запасов топлива, продовольствия и других товаров на полуострове достаточно и попросили не развивать панику.
Также в течение дня на территории паромной переправы в Керчи наблюдалась очередь из автомобилей, которые следовали на стоянку в ожидании запуска работы переправы. К обеду там было порядка 300 автомобилей. На стоянке рядом с паромной переправой организовали штаб, куда записывали всех, кто планирует переправиться через Керченский пролив. В первые часы туда записалось более 250 человек.
В субботу глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всем туристам на полуострове бесплатно продлят размещение в отелях на сутки, деньги за билеты будут компенсированы.
Позднее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил, что места для расселения пассажиров поездов, которые не смогут уехать с полуострова из-за взрыва на Крымском мосту, подготовят в Севастополе.
«Предварительно, готовимся к тому, что, конечно, будет задержка, и всех людей, которые на этот поезд купили билеты, мы с нашими коллегами в городе Севастополе разместим. Будем оперативно информировать. Людей не оставим, всех расселим», — пообещал он.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оценить ущерб, нанесенный туристическим организациям полуострова, и разработать меры их поддержки. Ростуризм и Минтранс получили задачу в кратчайшие сроки обеспечить вывоз туристов, у которых закончились путевки. В ближайшее время заработает горячая линия.