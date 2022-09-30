«Выбор сделан, Россия его не предаст». О чем говорил Владимир Путин 30 сентября

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник (слева направо) после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, 30 сентября 2022 года

Российский президент Владимир Пути меморандумы о присоединении к РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В рамках церемонии подписания документов в Кремле он произнес 40-минутную речь, в которой заявил, что люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, «становятся нашими гражданами навсегда». И объявил о начале эпохи глобальных трансформаций с появлением новых центров развития. Позже, выступая на митинге-концерте на Красной площади, он в очередной раз отметил, что «Россия создала современную Украину».

Президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте на Красной площади, вновь заявил, что именно Россия создала современную Украину.

«Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением», — сказал он.

Глава государства напомнил, что тогда жителей этих территорий «никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди и как они хотят устроить будущее своих детей». «И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали все между собой, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил», — добавил политик.

«Россия открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой», — крикнул он со сцены, в ответ были слышны крики «Россия! Россия!».

«Наши граждане навсегда»

30 сентября Путин выступил также в Кремле в рамках церемонии подписания международных меморандумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи под документами поставили прилетевшие в Москву главы новых субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

В своем выступлении российский президент заявил, что жители бывших украинских территорий «сделали однозначный выбор» в ходе прошедших с 23 по 27 сентября референдумов. Напомним, согласно официальным результатам избиркомов, за присоединение к РФ в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

«Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», — сказал Путин.

И напомнил о первой статье Устава ООН, где говорится о принципе равноправия и самоопределения народов.

«Это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», — вновь коснулся исторических тем глава государства.

Путин отметил, что киевские власти «и их реальные хозяева на Западе» должны запомнить: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, «становятся нашими гражданами навсегда».

Переговоры с Киевом

Президент призвал власти Украины немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. «Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», — уточнил он.

По словам политика, сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей «с уважением, и никак иначе». «Только таким может быть путь к миру», — добавил политик.

Путин подчеркнул, что «великая освободительная миссия нашего народа» заключается в том, чтобы защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами.

Колониальная политика и снова история

В ходе своей речи Путин вновь обрушился с критикой на страны «коллективного Запада», заявив, что те после развала СССР все время ищут шансы «ударить по нам, ослабить и развалить Россию». «Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке», — пояснил он.

По мнению Путина, Запад «готов переступить через все» для сохранения той «неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата». Интересам этих государств отвечает тотальная десуверенизация, подчеркнул политик.

«Хочу еще раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведет против России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией», — сказал он.

Запад, по словам Владимира Путина, начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем «последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая», в результате которых начался бунт торговли опиумом.

«То, что они делали, — подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой природе человека, правде, свободе и справедливости», — сказал он.

Путин уточнил — Россия гордится тем, что в XX веке именно она возглавила антиколониальное движение, открывшее многим народам возможности развиваться. «Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов», — резюмировал президент.

Диверсии на «Северных потоках»

Путин также открыто обвинил Запад в совершении диверсий, из-за которых произошли утечки на трубопроводах «Северный поток». «Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил он.

«Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — выразил уверенность президент.

Диктат США строится «на грубой силе, на кулачном праве», которое «бывает красиво обернуто», а бывает «без всякой обертки». «Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, расширение НАТО, попытки сколотить все новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные», — добавил политик.

«За нами правда, за нами Россия»

Путин заявил, что мир вступил в «период революционных трансформаций», и сейчас формируются «новые центры развития». У российских властей есть много единомышленников по всему миру и даже в самих Соединенных Штатах и в Европе. «Мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии», — подчеркнул президент.

Политик завершил свою речь, которую СМИ уже окрестили «георгиевской», словами «За нами правда, за нами Россия!»

Текст выступления Путина на церемонии может многое прояснить для иностранных политиков, им стоит прочитать ее от «А» до «Я», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу «Звезда» он сообщил, что даст поручение дипломатам распространить ее как можно шире, в том числе в ООН.