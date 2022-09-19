«Осудить действия Кремля». Россияне столкнулись с «вопиющими требованиями» на латвийской границе

Граждане России при пересечении госграницы Латвии столкнулись с различными проблемами и провокациями, утверждает российское посольство. По словам дипломатов, от россиян требуют написать заявление с осуждением действий российских властей. В то же время посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва не поддержит «игру» в визовые ограничения и дискриминацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали принимать на свою территорию граждан России с полуночи понедельника, 19 сентября. При этом другие страны ЕС, а также несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона поменяли правила въезда для граждан РФ.

– Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы, – заявили в пресс-службе эстонского премьера Кайи Каллас.

Запрет коснется, прежде всего, россиян с туристическими визами, однако даже в этом случае будут исключения. Въехать в страны Балтии отныне могут только обладатели вида на жительство одного из трех государств, члены семей тех, у кого есть гражданство, а также те, кто перевозят гуманитарные грузы, оказывают транспортные услуги, едут транзитом или с дипломатической миссией. Также границу нельзя будет пересечь через Белоруссию, сообщается на сайте правительства Эстонии.

«Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — добавила премьер Эстонии Кая Каллас.

Провокации на латвийской границе

После того, как страны Балтии и Польша запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы от других государств, россияне столкнулись с дополнительными ограничениями при въезде в Латвию. Посольство РФ сообщило, что на латвийской границе от граждан РФ требуют подписать заявление с осуждением российских властей.

«В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве России отметили, что в данном случае решение о пропуске граждан через госграницу принимается исключительно латвийскими службами.

Ранее МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии о визовых ограничениях для россиян. Там полагают, что обоснование запрета на въезд по национальному признаку требованиями безопасности и политической ситуации «юридически сомнительна».

Визовые игры

Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва не поддержит «игру» в визовые ограничения и дискриминацию.

«Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — сказал посол.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин уже дал понять, что, «мы в такие игры играть не собираемся». Нечаев отметил, что не хотел бы строить предположений о возможном сокращении выдачи виз россиянам со стороны Германии. Он напомнил, что изначально Берлин не поддерживал радикальные предложения, принимая во внимание наличие в ФРГ крупной русскоязычной общины. Нечаев также отметил, что «логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда».

6 сентября Путин заявил, что России не стоит «цепляться за взаимность» в вопросах визового режима с другими странами. Президент добавил, что знает «общий принцип у МИДа — принцип взаимности», но считает, что эти принципы необходимо использовать, только при очевидной пользе, если на кону обеспечение государственных интересов.

«Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Мы заинтересованы, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Вот вам, пожалуйста, пусть приезжают и работают. Чего их ограничивать? Да пускай приезжают и работают! Спортсмены, деятели искусства. Мы не будем сами обрывать эти контакты. Они не нас изолируют, а сами себя», — добавил Путин.

Какие страны изменили визовый режим с Россией

Упрощенный визовый режим в Европу для россиян не действует с начала сентября. Теперь рассматривать заявку могут до 45 дней, а визовый сбор для граждан РФ увеличился с 35 до 80 евро.

Въехать по туристической визе больше нельзя в Бельгию, Данию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Словакию и Чехию. Также Япония прекратила выдавать визы туристам и тем, кто хочет посетить знакомых.

Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Франция, Швейцария и Швеция все еще принимают заявления от россиян, но для въезда в эти страны больше не действует упрощенный режим получения визы.

Новые правила и ограничения также начали действовать при въезде в Финляндию, Словению, Монако, Великобританию, Канаду, Румынию и на Кипр. Черногория сократила срок безвизового пребывания с 90 до 30 дней. Заявление на визу в Австралию теперь рассматривает посольство в Белграде, а подать документы на визу США можно только в посольствах, расположенных в других странах. Северная Македония отменила безвизовый режим с Россией.

Визы в США

17 сентября замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в беседе с телеканалом «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) рассказала, что Госдеп обсуждает с Москвой возможность увеличения числа консульских служащих в американской дипмиссии в РФ, чтобы гражданам России стало проще получать визы.

«На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы», — сказала Нуланд.

По ее словам, запрет виз для россиян, это «не то, чего бы мы сейчас хотели».

«С нашей точки зрения, для этих отношений в долгосрочной перспективе лучше, чтобы больше россиян приезжали в США, знакомились с нами, узнавали правду и учились с нами, — утверждает политик.

По ее словам, это помогает США «бороться с пропагандой Кремля».

В прошлом году Москва в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку российских дипломатов ограничила наем диппредставительством США россиян и третьих стран. Позже американское посольство «из-за введенных российскими властями ограничений» прекратило предоставление визовых услуг в дипмиссии в Москве, посоветовав обращаться в американские консульские учреждения в других странах.