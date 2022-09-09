«Не хотим давать эту привилегию русским». В ЕС предложили аннулировать уже выданные визы

Совет Евросоюза окончательно утвердил полную остановку облегченного визового режима с Россией с 12 сентября. Еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон заявила, что следует также рассмотреть вопрос приостановки действия уже выданных виз.

«Непоколебимая приверженность Украине»

Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

«Сегодня Совет принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к российским гражданам будут применяться общие правила визового кодекса», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета.

Согласно документу, это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 €, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, более длительному оформлению виз и более строгим правилам выдачи многократных виз.

«Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ в ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и необоснованной агрессивной войной, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попирает основные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу», — приводятся в заявлении слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

Ожидается, что решение Совета ЕС вступит в силу с 12 сентября 2022 года, уточняется в документе.

«Сегодня нет причины предоставлять российским гражданам легкий доступ в ЕС, поэтому мы предложили, я предложила и сегодня Совет ЕС утвердит полную приостановку соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Больше нет базы доверия к России, нет базы для обеспечения легкого доступа российских граждан в ЕС. Быть туристом В ЕС – это не фундаментальное право, это привилегия», — так прокомментировала решение Совета ЕС еврокомиссар по внутренним вопросам блока Илва Йоханссон, находящаяся с визитом в Финляндии.

Аннулирование уже выданных виз

Йоханссон также заявила, что каждому государству ЕС после 12 сентября следует рассмотреть вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы.

«Остается миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными. Это не просто возможность пересмотреть (вопрос дальнейшего действия виз – «Газета.Ru»), мы в своих рекомендациях говорим, что государствам следует рассмотреть этот вопрос», — сказала она.

Еврокомиссар добавила, что Еврокомиссия скоро опубликует свои рекомендации странам Евросоюза по действиям с выдачей виз россиянам в новых условиях приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме.

Йоханссон уточнила, что поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — заявила Йоханссон на финско-российской границе на КПП Нуйямаа (Брусничное), где она находится с визитом.

Финский министр внутренних дел Криста Микконен поддержала идею полностью запретить туризм из России в страны ЕС.

«Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва после заявлений еврокомиссара Йоханссон «проанализирует конкретные шаги» и «решит», что делать.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер посетовал, что не все страны ЕС хотят перекрыть туризм из России.

«Нам жаль, что Германия, Франция или другие страны Европейского союза не имеют смелости, чтобы полностью отменить туристические визы для россиян», — сказал он.