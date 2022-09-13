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Политика

«Ситуация оправдана, но этого недостаточно»: в Финляндии призвали усилить санкционное давление на россиян

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что санкции ЕС должны влиять на жизнь россиян

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters
Финская премьер-министр Санна Марин заявила, что антироссийские санкции должны задевать граждан России. По ее словам, приостановка упрощенного визового режима между ЕС и РФ «является недостаточной мерой». По ее словам, неправильно позволять гражданам России свободно путешествовать по Европе, пока на Украине продолжаются военные действия.

Простые россияне должны почувствовать на себе эффект антироссийских санкций. Такое мнение выразила на пленарной сессии Европарламента премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает ТАСС.

В частности, это касается усложнения процедуры выдачи шенгенских виз.

«Санкции должны отражаться на повседневной жизни простых россиян. ‹...› Полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в этой ситуации оправданна, но сама по себе не является достаточным решением», — сказала Марин.

По ее мнению, «неправильно» давать гражданам РФ возможность свободно перемещаться по Европе, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Реакция на Смоленской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприкрытым вмешательством во внутренние дела России» навешивание на россиян ярлыка «небезопасных» со стороны Евросоюза при выдаче виз.

«Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для «утечки мозгов», — говорится в публикации на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что навешивание на граждан России ярлыка «небезопасных», разделение людей на «полезных и неполезных», а также разговоры о «привилегиях» посещать Европу – это «вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране».

«Все это противоречит базовым международным документам, гарантирующим свободу передвижения в Европе», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД, Евросоюз разрушает свои же принципы, на которых был основан.

«Политизация вопросов передвижения людей, возведение искусственных стен на общем европейском континенте и растущая самоизоляция от России в конечном итоге негативно скажутся на самом ЕС», — резюмировала дипломат.

Как получать визы в Европу

Теперь для получения визы в Европу после отмены упрощенного визового режима с Россией понадобится по меньшей мере полтора-два месяца, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты советуют начать заниматься получением визы еще раньше — за 3-4 месяца до начала поездки. Визовый кодекс Евросоюза позволяет подавать документы на шенгенскую визу за полгода до планируемого путешествия.

В АТОР предупредили россиян, что в нынешних условиях получить многократную визу будет труднее, особенно тем, у кого короткая визовая история.

«Претендовать на мультишенген, возможно, смогут те, кто часто путешествует и правильно использует визы. То есть по итальянской визе большинство поездок приходится именно на Италию, по финской визе — именно в Финляндию и т. д.», — отметили в АТОР.

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Предполагается, что стоимость виз и сроки их оформления значительно увеличатся, а их выдача в туристических целях будет осуществляться в последнюю очередь. ЕК также требует от стран ЕС проверять претендентов на визу «на благонадежность».

К примеру, с 1 сентября Финляндия принимает заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России.

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