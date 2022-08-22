«Прочертить границу между народом и властью». США обещают не ограничивать в визах всех россиян

В Вашингтоне призвали разделять россиян, ответственных за принятые решения, в том числе о проведении спецоперации на Украине, и рядовых граждан страны. США не хотят ограничивать возможности получения виз для «российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека», подчеркивают в Госдепе. Идею о запрете на въезд в Европу для россиян сейчас обсуждают в нескольких странах союза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госдепартамент США заявил о необходимости при рассмотрении вопроса о визовых ограничениях «проводить границу» между правительством России и обычными россиянами.

«Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом», — цитирует ТАСС официального представителя ведомства.

Ранее США уже ввели различные ограничения, в том числе визовые, в отношении ряда россиян, попавших в черные списки — в основном это чиновники, бизнесмены и члены их семей, а также некоторые представители шоу-бизнеса и спорта.

«Мы рассматриваем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Однако США не желают закрывать возможности для выезда для российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека», — подытожили в Госдепе.

Спонсор терроризма

В июле сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «государством — спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Если это произойдет, россияне не смогут въехать на территорию страны.

В Москве заявили, что внесение РФ в список террористических стран станет «красной линией», после пересечения которой дипломатическое взаимодействие с Вашингтоном может стать невозможным.

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил уверенность, что признание России спонсором терроризма «мало что изменит для нее в практическом плане». По его мнению, уже принятые ограничения имеют те же последствия.

Въезд в Евросоюз

Ранее официальные лица Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы выдвинули идею запрета на въезд в ЕС. При этом Эстония с 18 августа уже ввела ограничения на въезд граждан РФ. Литва обещает продолжить выдавать россиянам визы, необходимые по гуманитарным причинам.

Финский МИД объявил о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. В визовых центрах в России с 1 сентября будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели. В настоящее время финские визовые центры принимают около 1 тыс. анкет в день.

Чехия, выполняющая с 1 июля по 31 декабря текущего года обязанности государства — председателя Евросоюза, выступила сегодня за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Белоруссией.

«Мы будем развивать усилия по приостановке визовых соглашений ЕС с Россией и Белоруссией. Ведется дискуссия по вопросу, как ограничить выдачу виз россиянам и белорусам. Я очень хорошо понимаю, что позиции государств - членов ЕС по данному вопросу расходятся и нас ждет [впереди] много работы [для достижения консенсуса]», — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на совещании чешских послов и глав дипломатических миссий.

30-31 августа министры иностранных дел государств Евросоюза на неформальной встрече в Праге рассмотрят предложение Эстонии и Финляндии о запрете выдачи россиянам краткосрочных виз, чтобы заставить граждан РФ «платить цену» за спецоперацию на Украине. Большая часть южных и западных стран ЕС выступает против такой инициативы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель идею визовой блокады росиян не поддержал. «Я думаю <...>, что запретить въезд всем россиянам — плохая идея», — сказал он на форуме в Испании, посвященном геополитике, подчеркнув, что эта инициатива является «довольно противоречивой».