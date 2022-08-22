Военная операция РФ на Украине. День 180-й

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В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения.

Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ПМФ-1 «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают с помощью реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.