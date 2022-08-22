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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 180-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 180-й день

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Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине

Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине

Сергей Батурин/РИА «Новости»
В ДНР продолжаются обстрелы. Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов считает, что затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования. Зеленский заявил, что суд над украинскими военнопленными в Мариуполе сделает невозможными любые переговоры. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:14

Шольц заявил, что до начала спецоперации заверял Путина в отсутствии в повестке дня на ближайшие 30 лет вопроса вступления Украины в НАТО — РИА.

08:13

Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь, всего в воскресенье их было три — РИА Новости.

08:12

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения.

Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ПМФ-1 «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают с помощью реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.

08:11

Мэр Горловки заявил о гибели мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ — ТАСС.

08:10

08:09

Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам — Bild am Sonntag.

08:08

08:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева судебный процесс над украинскими военными станет «чертой, после которой переговоры с Москвой станут невозможными». «Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.

08:06

Подразделения ВСУ утром в понедельник два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

08:05

Ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции на Украине, участники которого будут восстанавливать и возвращать на поле боя выведенную из строя боевую технику, создают в Приморье, сообщила пресс-служба правительства края — ТАСС.

08:04

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине:

08:03

Украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

08:02

Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов — Financial Times.

08:01

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 180-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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