Военная операция РФ на Украине. День 180-й

Шольц заявил, что до начала спецоперации заверял Путина в отсутствии в повестке дня на ближайшие 30 лет вопроса вступления Украины в НАТО — РИА.
Система ПВО отразила еще две атаки ударных беспилотников на Мелитополь, всего в воскресенье их было три — РИА Новости.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения.
Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ПМФ-1 «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают с помощью реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.
Представители находящегося в Германии в оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам — Bild am Sonntag.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева судебный процесс над украинскими военными станет «чертой, после которой переговоры с Москвой станут невозможными». «Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — сказал он.
Подразделения ВСУ утром в понедельник два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
Ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции на Украине, участники которого будут восстанавливать и возвращать на поле боя выведенную из строя боевую технику, создают в Приморье, сообщила пресс-служба правительства края — ТАСС.
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 группировки войск Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине:
Украинские военные выпустили 10 снарядов калибром 155 мм по Буденновскому и Ленинскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Затяжной характер конфликта на Украине, обусловленный западными поставками вооружений, серьезным образом затруднит поиск его дипломатического урегулирования, заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов — Financial Times.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила об отсутствии жалоб украинских пленных в республике — ТАСС.