«Закрыть шенгенскую зону для россиян». Что будет в восьмом пакете санкций ЕС

В МИД Эстонии заявили, что санкции должны распространяться на поездки россиян в Европу. Таллин намерен в ближайшее время предложить Еврокомиссии ввести против России восьмой пакет санкций. Рестрикции на этот раз коснутся сфер энергетики и торговли. Кроме того, предлагается усилить визовые ограничения для россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал о новом, уже восьмом, пакете санкций Евросоюза против России. Таллин в скором времени предложит Брюсселю ввести эти ограничения, сообщает газета Postimees.

Решение обратиться в Еврокомиссию было принято накануне на заседании эстонского правительства.

«Желание Эстонии состоит в том, чтобы в рамках восьмого санкционного пакета ограничения против России в сферах экономики, энергетики и торговли были расширены, под них было бы поставлено еще больше физических и юридических лиц», — говорится в материале.

Визовые ограничения

Кроме того, в Таллине предлагают значительно расширить визовые ограничения для россиян.

«Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран также ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан страны-агрессора России в Европу, и работать вместе, чтобы закрыть шенгенскую визовую зону для граждан России»,

— цитирует Рейнсалу издание.

С 18 августа в Эстонии введены визовые ограничения для граждан России. На территорию республики больше не могут въехать даже те, кто уже получил визу. Исключения обещают сделать для тех, кто едет в Эстонию для посещения близкого родственника, имеющего гражданство или долгосрочный вид на жительство.

Кроме того, въехать в страну могут россияне, получившие шенгенскую визу от других стран, а также работающие в Эстонии дипломаты и их родственники.

В ЕК напомнили, что страны ЕС могут самостоятельно решать, кого впускать в страну, а кого нет.

Организация Объединенных Наций выступила против введенных Таллином ограничений и обвинило Эстонию в дискриминации российских граждан. Предложение о запрете шенгенских виз не поддержал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Немецкий лидер отметил, что ему трудно представить прекращение выдачи виз для граждан РФ, потому что санкции «не должны вводиться против всего народа».

Седьмой пакет

Седьмой пакет санкций против России был введен 21 июля. В него включили включили запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Запрет распространяется на золото, которое происходит из РФ и экспортировано из РФ.

В санкционные списки также попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и другие. Также под санкции попало Россотрудничество, фонд «Русский мир» и движение «Юнармия».

Кроме того, ЕС исключил из-под санкций сделки с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, чтобы избежать «любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности».