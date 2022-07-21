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Евросоюз разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить сырье в третьи страны

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Пресс-служба «Газпром нефти»

Европейским операторам разрешили сделки с определенными российскими госкомпаниями по транспортировке нефти РФ в третьи страны. Решение Евросоюза опубликовано на сайте Совета Европы.

«С целью избежать любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире ЕС решил расширить исключения из запрета на транзакции с определенными структурами, принадлежащими (российскому) государству, распространив их (исключения) на сделки с сельскохозяйственными продуктами и по транспортировке нефти в третьи страны», — указано в сообщении.

В марте ЕС ввел запрет на сделки для европейцев с компаниями из списка, в котором находятся в том числе «Роснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, «Ростех». Изначально в качестве исключения допустили сделки по перевозке, в том числе природного газа и нефти, из России или через Россию в страны Евросоюза, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию или Западные Балканы.

Затем, в рамках шестого пакета санкций, Евросоюз запретил морские поставки российской нефти в ЕС. Тогда же ЕС ввел запрет на поставки российского сырья в третьи страны — ограничили страхование и перестрахование морских перевозок нефти и нефтепродуктов в страны за пределами Евросоюза.

Это эмбарго не запрещает европейским перевозчикам транспортировать российские нефть и нефтепродукты в третьи страны. Но в соответствии с текущими положениями санкций, перевозить нефть в интересах «Роснефти» или «Газпром нефти» (компании из списка, транзакции с которыми запрещены) нельзя. Теперь это можно будет делать.

Ранее 21 июля сообщалось, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России.

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