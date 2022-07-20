«В убыток работать не будем»: Новак назвал условие, при котором Россия остановит поставки нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что если Запад установит «потолок» цен на нефть, и Россия не сможет покрыть расходы на добычу топлива, то Москва прекратит поставлять энергоресурс приверженцам таких ограничений.

Если цена российской нефти окажется меньше затрат на добычу топлива, то Россия не будет поставлять энергоресурс на мировые рынки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии Первому каналу.

«Если эти цены, о которых говорят [страны G7], будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – подчеркнул он.

Еще в июне стало известно о том, что страны «Группы семи» обсуждают новые санкции против России. На этот раз западные союзники решили ввести «потолок» цен на российскую нефть. Обсуждается также запрет на поставки нефти морем в случае, если ее стоимость будет превышать потолок, «согласованный международными партнерами».

При этом G7 намерена предпринять эти меры на мировом уровне, а для этого мало согласия ЕС и США. Поэтому сейчас активно ведутся переговоры с другими странами.

18 июля глава Минфина США Джанет Йеллен провела «обнадеживающие» переговоры со своим индийским коллегой, передает Reuters. По данным агентства, Индия не согласилась, но и якобы не выражала «свою неприязнь к этой идее».

Незадолго до этого Йеллен на полях саммита G20 в Индонезии провела «продуктивные переговоры» со своими коллегами из ряда стран. Тема их обсуждений была та же – установление потолка цен для российской нефти.

«Что касается стоимости энергоресурсов, то у меня были продуктивные двусторонние [переговоры] более чем с полудюжиной моих коллег, на которых мы обсуждали преимущества ограничений цен на нефть», – приводит ее слова Reuters.

Она уверена, что потолок цен – это «одно из самых мощных средств решения проблемы высоких цен, с которой сталкиваются люди в Америке и по всему миру». При такой мере, полагает она, сократятся не только доходы России, но и затраты на энергоресурсы.

По данным Минфина США, Йеллен в Индонезии провела встречи с коллегами из Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Сингапура и Турции.

Как будет работать ограничение цен на нефть?

По словам Йеллен, западные страны хотят установить максимальные цены на топливо на таком уровне, чтобы Россия смогла комфортно продолжать добычу и продажу энергоресурсов.

По мнению главы американского Минфина, этот механизм необходим, поскольку в ином случае «Россия будет полностью отрезана от оказания этих крайне важных услуг, что, вероятно, приведет к закупорке значительного объема российской нефти» и к росту мировых цен. Это ограничение Запад не собирается обсуждать с российскими чиновниками.

К такому решению западные страны пришли после того, как Евросоюз ввел эмбарго на закупки трубопроводной российской нефти, из-за чего резко выросли цены на топливо. Россия перенаправила свои ресурсы на другие рынки, прежде всего, – Индии и Китая. Россия даже осталась в плюсе: Москва продавала со скидкой меньшие объемы нефти.

Тем временем в ЕС и США пришел кризис. На Западе проявился и вторичный эффект в виде инфляции.

К чему может привести «потолок» цен?

В России считают ограничение цен на нефть очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы. По мнению Новака, это может привести к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.

Такого же мнения придерживаются аналитики банка JPMorgan. Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов организации сообщил, что в ответ на ограничение цен Россия может сократить производство сырья на 5 млн баррелей в день без значительного ущерба для себя. А это, в свою очередь, приведет к «стратосферическим» $380 за баррель. «Плотность мирового нефтяного рынка играет на стороне России», – отметили аналитики банка. В настоящее время стоимость нефти находится на уровне $110 за баррель.