Генсек ОПЕК назвал важным участие России в ОПЕК+

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не преследует цель конкурировать с Россией, участие Москвы в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации этого соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс, сообщает Reuters.

Он назвал Российскую Федерацию «крупнейшим игроком на мировой энергетической карте», отметив, что участие страны в ОПЕК+ «жизненно важно» для успеха соглашения.

Ранее в ОПЕК заявили, что добыча нефти в РФ сократится в 2022 и 2023 годах более чем на 0,37 млн баррелей в сутки.

По данным организации, в России добыча нефти в 2022 году уменьшится на 0,17 млн баррелей в сутки. В 2023 году этот показатель вырастет до 0,2 млн баррелей. При этом прогнозы по добыче для России считаются особо неопределенными.

В ОПЕК также указали, что в 2021 году Россия добывала 10,8 млн баррелей в сутки.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче нефти.

По информации источников, подобную меру рассматривают из-за антироссийских ограничительных мер стран Запада и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.