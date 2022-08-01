В Независимом топливном союзе предрекли разрыв экономических связей РФ и ЕС к 2027 году

Полный разрыв экономических связей России и Европы может произойти к 2027 году. Такое мнение выразил экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в разговоре с «Лентой.ру».

«Пятилетний горизонт действительно является самым реалистичным. С точки зрения инфраструктуры, пока нет возможности полностью заместить российский газ теми же поставками сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативными источниками энергии», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, европейцы полностью откажутся от российской нефти к концу 2022 года.

Накануне глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что Германии нужно перестать использовать газ для производства электроэнергии.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в интервью новостному порталу Hirado.hu выразил надежду, что в обозримом будущем Европейский союз не станет запрещать покупать российский газ, поскольку без него европейская экономика окажется в плачевном состоянии.