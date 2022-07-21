«Если в этом будет смысл какой-то». Лукашенко допустил признание ДНР и ЛНР

Минск де-факто уже сотрудничает с Донецком и Луганском, поэтому признание республик Донбасса «ничего не даст», заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью AFP. При этом он выразил готовность провести официальную процедуру, «если в этом будет смысл какой-то». Политик подтвердил, что с территории Белоруссии наносились удары по Украине, при этом подчеркнул, что видит роль Минска в противостоянии Москвы и Киева как «миротворческую» и «лишь в прикрытии тыла». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск признает независимость и суверенитет республик Донбасса, «если это будет нужно». Пока, по его словам, «такой необходимости не было».

«Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то», — пояснил он в интервью Agence France-Presse (здесь и далее цитаты по БелТА).

Белоруссия и так «фактически сотрудничает» с Крымом, Луганском и Донецком, а официальное признание на сегодняшний день «ничего не даст дополнительно», подчеркнул белорусский политик.

Лукашенко добавил также, что полностью поддерживает решение России начать специальную операцию на Украине. «И не только потому, что у нас союз с Россией. И не только потому, что мы юридически это обязаны делать: мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении, основой которой является белорусская армия. Это давно известно, это наша доктрина», — указал он, уточнив, что в Белоруссии «видели причины» спецоперации.

«Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли бы против нее удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», — обратился Лукашенко к журналисту AFP.

«Если бы [президент РФ Владимир] Путин не начал эту операцию, вы бы ее начали, но уже организовавшись. Он просто вас немножко опередил. Такая позиция России и Беларуси», — сказал он.

Белорусский лидер выразил уверенность, что Запад еще в прошлом году намеревался «сломать» Белоруссию, чтобы сейчас стоять у порога Москвы». «В 2020 году [в период президентских выборов] вы [Запад] хотели еще и Беларусь сломать, чтобы выстроить этот пояс от Черного моря до Балтики и уже стоять у порога Москвы. Если бы Беларусь тогда сломали, натовские войска были бы уже под Смоленском», — отметил Лукашенко.

Политик напомнил, что до начала спецоперации Россия неоднократно обращалась к Западу с просьбой предоставить гарантии безопасности. «Вы почему не предоставили такие гарантии? Значит, вы хотели войны», — подытожил он.

«Зачем вы нацелились против нас?»

Лукашенко подтвердил также, что с территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины. По его словам, это было сделано «в превентивных целях».

«Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет», — сказал глава белорусского государства.

«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», — добавил он.

Лукашенко отметил также, что видит роль Белоруссии в спецоперации на Украине «лишь в прикрытии тыла». «Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем: и украинцам, и россиянам», — подчеркнул политик.

При этом он подтвердил, что российские военнослужащие находятся на территории республики, но «ни один российский военнослужащий» не приехал в Беларусь «без его приглашения или разрешения». «Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий — разведчик, контрразведчик и прочие - не может здесь быть без моего ведома», — цитирует слова лидера госагентство.

«Миротворческая роль»

Лукашенко считает, что у Минска в конфликте между Москвой и Киевом миротворческая роль. «Первая — миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в целом, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и просил его: «Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир всегда лучше самой хорошей войны», — рассказал он.

Кроме того, в Белоруссии состоялось несколько «весьма успешных» раундов российско-украинских переговоров, но «Запад, прежде всего США и Великобритания», запретил Украине продолжать их.

Россия в ходе спецоперации еще не задействовала свое самое мощное оружие, указал президент: «Я тонкости и нюансы понимаю и согласен, что это еще не война, хотя мы ее называем войной. Почему? Потому что, как недавно сказал [президент РФ Владимир] Путин, по-настоящему Россия там еще не воюет. Россия еще до середины не дошла по качеству ведения войны».

Лукашенко пояснил, что, говоря о мощном оружии, имеет в виду даже не ядерное. «Я это оружие видел, знаю, погружен в это. Поэтому там еще той войны нет, которая могла бы быть со стороны России», — отметил он. Россия, помимо этого, привлекла к спецоперации «только регулярные войска и исключительно военнослужащих-контрактников», в то время как украинские власти уже несколько раз объявляли мобилизацию.

«Потому что это конец»

Лукашенко напомнил также, что Россия в соответствии с заключенным ранее договором должна будет защищать Беларусь «как свою территорию». Поэтому Минску «достаточно», что ядерное оружие есть у Москвы.

«Поэтому, если нужно применить ядерное оружие, не дай бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено как Францией, так и Россией», — сказал он, оговорившись, что сам — «категорический противник» такого сценария.

«Его (ядерное оружие — «Газета.Ru») надо полностью в мире уничтожить. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое — вы видите, что творится, — кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие. Поэтому нам [Белоруссии] ядерного оружия не надо», — заключил политик.

Президент Белоруссии добавил, что военнослужащие НАТО в Европе тренируются на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды. «Ну а почему мы не должны к этому готовиться? Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать, у нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать», — заявил он.

«Я во весь рост встану и буду бороться»

Лукашенко пообещал, что «в случае необходимости» будет бороться за суверенитет страны с оружием в руках. «Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую. Мои основные полномочия — защита суверенитета и независимости государства, я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо — с оружием в руках», — цитирует его БелТА.

Сейчас «во всей красе видно», к примеру, какую политику проводит Польша, отметил президент. «Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, «всю Беларусь»?» — удивился Лукашенко.