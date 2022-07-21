В Раду внесли законопроект о персональных санкциях против крупных российских чиновников

В Верховную раду Украины внесен законопроект о санкциях против крупных российских чиновников, сообщает ТАСС.

По информации агентства, под санкции могут попасть спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и мэр Москвы Сергей Собянин.

В Раде считают, что эти люди «представляют реальную или потенциальную угрозу для Украины». Полный список тех, кто может попасть под санкции, занимает 603 страницы. Помимо чиновников, в список попали топ-менеджеры «Газпрома», РЖД, Ростеха, «Алросы» и «Аэрофлота».

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало список о персональных санкциях в отношении представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии.