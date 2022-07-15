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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 142-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 142-й день

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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции

Валентин Капустин/РИА «Новости»
Линия электропередачи повреждена в селе Брянской области в результате обстрела со стороны Украины. Токио считает, что признание Северной Кореей Донецкой и Луганской народных республик — это нарушение международного права, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Число избирателей в вышедших из-под контроля Киева территориях Запорожской области Украины к моменту проведения референдума о вхождении в состав России составит 700-800 тыс. человек, указали в администрации региона. Киев нуждается в поставках систем противоракетной обороны как можно скорее, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В Донбассе продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:35

Российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки», заявила глава минфина США Джанет Йеллен, пишет Politico. По ее словам, России не место на встрече из-за продолжения российской военной спецоперации на территории Украины.

08:32

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает заключить со своими международными партнерами соглашение, которое закрепит их стремление к участию в восстановлении украинской территории. В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет о серии меморандумов со странами – партнерами Украины.

«Президент Украины, правительство, офис президента активно общаются со всеми нашими союзниками. Мы хотим заключить меморандумы со странами-партнерами, где были бы закреплены соответствующие намерения по восстановлению украинских регионов», — пояснил Шмыгаль. Как указал премьер Украины, таким образом в Киеве рассчитывают перенести вопрос восстановления страны из политической плоскости на уровень конкретики — «технической документации проектов и четких планов». Шмыгаль также подчеркнул, что руководители украинских регионов должны активно взаимодействовать с зарубежными коллегами, чтобы добиться сотрудничества в области восстановления страны.

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ABC
08:28

08:21

В ДНР число погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки увеличилось до трех, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

08:15

ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» — ТАСС.

08:13

Украинские военные четвертый раз за утро нанесли удар по Доломитному, выпустив 13 снарядов калибра 155 мм — ТАСС.

08:12

08:11

Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран — ТАСС.

08:10

Приграничное село Некислицы Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз — ТАСС.

08:09

В Грайвороне в Белгородской области после сброса взрывного устройства оказалось повреждено здание библиотеки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков — ТАСС.

08:08

ВСУ пять раз за ночь обстреляли пригороды Горловки из артиллерии большого калибра, сообщило представительство ДНР — ТАСС.

08:07

ВСУ нанесли удар по Стаханову из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет, утверждает представительство ЛНР — ТАСС.

08:06

Токио считает признание КНДР Донецкой и Луганской народных республик нарушением международного права, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси — ТАСС.

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Yoshio Tsunoda/Global Look Press
08:05

Стремление жителей Запорожской области Украины получить паспорт РФ якобы показывает, что люди хотят воссоединения с Россией, а значит, вероятно, так они проголосуют и на референдуме, утверждает член главного совета временной гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.

08:04

В ВГА сообщили, что около четверти базовых станций сотовой связи восстановили в Запорожье — ТАСС.

08:03

Число избирателей в вышедших из-под контроля Киева территориях Запорожской области Украины к моменту проведения референдума о вхождении в состав РФ составит 700-800 тыс. человек, более точные цифры станут известны через 1-1,5 месяца, указал член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — ТАСС.

08:02

ВСУ обстреляли Ясиноватую из ствольной артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР — ТАСС.

08:01

Украина нуждается в поставках систем противоракетной обороны как можно скорее, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 142-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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