Военная операция РФ на Украине. День 142-й

08:32

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает заключить со своими международными партнерами соглашение, которое закрепит их стремление к участию в восстановлении украинской территории. В своем Telegram-канале он отметил, что речь идет о серии меморандумов со странами – партнерами Украины.

«Президент Украины, правительство, офис президента активно общаются со всеми нашими союзниками. Мы хотим заключить меморандумы со странами-партнерами, где были бы закреплены соответствующие намерения по восстановлению украинских регионов», — пояснил Шмыгаль. Как указал премьер Украины, таким образом в Киеве рассчитывают перенести вопрос восстановления страны из политической плоскости на уровень конкретики — «технической документации проектов и четких планов». Шмыгаль также подчеркнул, что руководители украинских регионов должны активно взаимодействовать с зарубежными коллегами, чтобы добиться сотрудничества в области восстановления страны.