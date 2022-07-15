Aviasales: за год средний чек на полеты по России упал на 19%

За июнь-июль 2022 года средняя стоимость авиаперелетов по России снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

«Этим летом средний чек на полеты по России упал на 19% в сравнении с летом 2021-го. Стоимость авиаперелетов в Омск упала на 43% — с 15,1 тыс. руб. до 10,6 тыс. На 27% меньше россияне в среднем тратят на авиабилеты до Новосибирска — 13,8 тыс. руб. вместо 17,5 тыс. На четверть снизился средний чек в Красноярск — с 17,2 тыс. руб. до 13,8 тыс.», — отметили в Aviasales.

В пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов добавили, что сильнее всего подешевели авиабилеты в Сибирь, на Дальний Восток и в Москву.

«Заметно снизились цены на билеты в Москву. Этим летом средняя стоимость билета составляет 8,3 тыс.руб., что на 28% меньше показателя прошлого года. Путешественники, летающие в Хабаровск, этим летом платят на треть меньше, чем прошлым — 17,5 тыс. руб. вместо 23,4 тыс. руб. Средний чек во Владивосток также снизился — с 25,6 тыс. руб. до 20,8 тыс. руб. или на 23%», — резюмировали в Aviasales.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», средняя стоимость на авиаперелет за границу этим летом выросла в России на 37% по сравнению с тем же сезоном в 2021 году. В прошлом году средняя стоимость билета в обе стороны в экономклассе составляла 29 тыс. руб., теперь — 39,9 тыс.

Сильнее всего подорожали билеты в Израиль (в два раза, до 54,5 тыс. руб. на человека), Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тыс.), в ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тыс.). Также выросли в цене перелеты в Армению — до 27 тыс. руб., Египет — до 44,4 тыс. и Азербайджан — до 40,5 тыс.