«Болезни и стресс»: в плену ДНР умер осужденный британец Пол Ури

Умер пленный военный из Великобритании Пол Ури. Его задержали еще в апреле при попытке прорвать блокпост ДНР. По словам омбудсмена республики, у британца были различные хронические заболевания. Кроме того, он переживал, что на родине не интересовались его судьбой. О том, кто еще из иностранных наемников содержится в ДНР и что их ждет, — в материале «Газеты.Ru».

В ДНР умер плененный британский наемник Пол Ури, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале. По ее словам он скончался 10 июля из-за хронических болезней и стресса. В последнее время мужчина содержался в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы ДНР.

Уполномоченная по правам человека рассказала, что при первом медосмотре иностранного военного у него выявили несколько хронических заболеваний. В том числе – инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и несколько заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – утверждает Морозова.

По ее словам, британские власти, международные организации и СМИ никак не отреагировали на содержание Ури в плену в ДНР, хотя знали об этом. «Более того, [власти Великобритании] не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК», – подчеркнула омбудсмен. По ее словам, такое безразличие к судьбе британца подорвало его психическое состояние.

По данным Telegram-канала «Подъем», мать мужчины рассказывала СМИ, что ее сын – волонтер, страдает диабетом и ему необходим инсулин.

Омбудсмен ДНР в своем посте также заявила, что Ури взяли в плен еще в апреле якобы при попытке прорваться через блокпост, который контролируется военными республики. Морозова также заявила, что Ури был профессиональным военным (участвовал в операциях в Афганистане, Ираке, Ливии) и занимался рекрутингом и обучением наемников для Вооруженных сил Украины. Мать Пола Ури Линда сообщала в беседе со Sky News, что ее сын не смог вступить в армию, поэтому принял решение работать в гуманитарной сфере. Линда также рассказывала, что ее сын «семейный человек с детьми».

Помимо Ури, ранее были задержаны еще два британца – 48-летний Шон Пиннер и 28-летний Эйден Аслин. В начале июня их приговорили к смертной казни. Вместе с гражданами Великобритании осудили и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Они признали свою вину в попытке захвата власти в ДНР, но отказались от обвинения по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Все трое подали апелляцию.

close 100% Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин (справа налево) в зале суда в Донецке, 9 июня 2022 года Константин Михальчевский/РИА «Новости»

О Пиннере сообщалось, что его якобы разыскивают британские правоохранители, так как за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии он признан террористом. Некоторое время он жил в Мариуполе со своей женой украинкой.

Глава ДНР ранее сообщил, что в исполнительной службе Минюста республики уже подготовлено место для казни иностранных наемников через непубличный расстрел. Приговор будет приведен в исполнение, если суд откажется удовлетворить апелляции наемников. Недавно в ДНР сняли мораторий на смертную казнь.

Пушилин также рассказывал, что ни британская сторона, ни марокканская не обращались к ДНР для переговоров по обмену пленными. Хотя незадолго до этого российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания обратилась в дипмиссию для проведения переговоров по возврату наемников на родину. Но дипломаты перенаправили Лондон к специалистам ДНР, так как в данном случае «речь идет о юрисдикции ДНР».

В ДНР также содержатся и трое американских наемников. Последний из них – 35-летний Суеди Мурекези был арестован в июне в Херсоне, после чего его отправили в Донецк. Об этом 14 июля сообщила газета The Guardian.

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Родственники мужчины рассказали, что он приехал на Украину четыре года назад и не принимал участие в боевых действиях. Они считают, что его ложно обвинили в военных преступлениях.

Издание обращает внимание, что в настоящее время Мурекези содержится там же, где и другие ранее задержанные американцы – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Хьюин. Этих задержали во время «ожесточенного боя под Харьковом с российскими войсками», они были на стороне Киева, сообщила 15 июня газета The Telegraph.

После этого в Госдепе заявили, что Вашингтон работает над обменом пленными. Но глава ДНР сказал, что никто из представителей США не обращался к нему по этому вопросу.

По данным Washington Post, Дрюке общается со своей семьей и с представителями Госдепартамента США. Он надеется, что американские власти занимаются его освобождением. По словам тети военного, США работают над этим, но пленные американцы находятся в непризнанной Вашингтоном республике, с которой у США нет дипломатических отношений.

В свою очередь, сам Дрюке ранее заявил, что «если бы лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, то не приехал бы».

В Минобороны России ранее заявили, что на Украину прибыли 7,1 тыс. наемников из более чем 60 стран мира. Большинство из них – европейцы.

С 17 июня за три недели в ходе спецоперации России на Украине были уничтожены почти 400 иностранных наемников, сообщили в оборонном ведомстве РФ.