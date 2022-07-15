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Армия

«Пострадавших нет – с остальным справимся»: две российские области подверглись обстрелам

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что из-за обстрела села Некислицы повреждена ЛЭП

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Евгений Силантьев/ТАСС
Губернаторы Брянской и Белгородской областей сообщили об обстрелах регионов. Согласно их данным, пострадавших нет, но были повреждены здания и линия электропередачи.

Обстрел Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал утром в пятницу в своем Telegram-канале, что со стороны Украины обстрелу подверглось приграничное село Некислицы, была повреждена линия электропередачи, но никто не пострадал.

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — сообщил глава региона.

Он добавил, что на место выехала бригада электриков, «она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб».

Впервые село Некислицы подверглось обстрелу со стороны Украины 6 июля. Тогда тоже была повреждена линия электропередачи. Севский район находится на юго-востоке Брянской области, которая граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Накануне вечером Богомаз сообщил, что «в воздушное пространство» региона зашли украинские беспилотники.

«Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — написал он.

Атака библиотеки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в пятницу утром, что атаке подверглось здание библиотеки в городе Грайворон: накануне вечером на него сбросили с квадрокоптера самодельное взрывное устройство.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

9 июля он сообщал, что подписал документ, согласно которому до 24 июля на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности из-за участившихся обстрелов со стороны Украины.

Кроме того, до 24 июля также действует постановление о запрете на запуск петард, фейерверков и салютов.

В ночь на 3 июля Гладков написал, что в Белгороде «была слышна серия громких звуков».

«Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал он.

Позже губернатор уточнил, что из-за обстрела были повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять зданий разрушены полностью. Он также уточнил, что пострадали четыре человека, двое из них – мужчина и 10-летний ребенок – были доставлены в больницу. Кроме того, глава региона сообщил, что три жителя области погибли.

Обстрелы территории России

С самого начала военной спецоперации России на Украине приграничные Белгородская, Курская и Брянская области подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионах ввели «желтый» (средний из трех) уровень террористической опасности.

Следственный комитет России расследует случаи атак на российские населенные пункты.

Атаками также «зацепило» Крым и Краснодарский край. 24 февраля несколько снарядов разорвались в районе села Рюмшино Джанкойского района полуострова. Согласно данным главы Крыма Сергея Аксенова, тогда пострадали 22 дома: в них выбило стекла, была повреждена кровля. Пострадавших не было.

10 апреля около десяти вечера жители села Таврическое увидели вспышку и услышали грохот, после чего один дом был частично разрушен. 11 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в населенном пункте взорвался прилетевший со стороны Украины снаряд, в результате чего ударной волной в жилых домах выбило оконные стекла. Кроме того, в поселке было прервано электроснабжение.

24 февраля в районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону зафиксировали разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших не было.

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