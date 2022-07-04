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Политика

Военная операция России на Украине. День 131-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 131-й день

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
В ДНР сообщают, что украинские военные открыли огонь по Горловке. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон выступает за конфискацию подпавших под санкции российских активов в пользу Украины. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине в размере $74 млн и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде в ходе рассмотрения иска против РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:21

Число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса, превысило 2,3 млн человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По последним данным ООН, с начала спецоперации РФ более 16 млн украинцев покинули свои дома, свыше 8 млн из них выехали за пределы страны, став беженцами.

09:20

Каждый второй автомобилист в России позитивно относится к возможному выходу новых китайских автопроизводителей на российский рынок, выяснил «Ромир».

65% респондентов отметили, что выбор автомобилей в той или иной мере ухудшился. При этом 22% не ощутили значимых изменений в доступности выбора. На ассортименте значительно сказался уход с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей. 55% автомобилистов отрицательно отнеслись к уходу иномарок из России. 17% оценивают такое развитие событий положительно.

«С уходом ряда иностранных автопроизводителей образовался вакуум на рынке, но нельзя сказать, что он быстро заполняется. Все ожидают, что ушедшие компании заменят азиатские автопроизводители, в первую очередь китайские. За последние годы они значительно повысили к себе доверие за счет уже продаваемых Chery, Geely и Haval, поэтому автомобилисты позитивно оценивают появление новых марок на рынке. Уже сейчас идут активные разговоры о сборке китайских автомобилей на заводе «Москвич», запуске продаж суббренда Omoda от Chery, премиальной марки Hongqi. Я думаю, что нас ожидает еще ряд громких заявлений и появлении новых игроков на нашем рынке до конца года», – отметил руководитель практики «Тайный покупатель» бизнес-направления Ромир М-Стандарт Валерий Храпов.

09:17

09:10

Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, утверждают в ведомстве — ТАСС.

08:59

08:48

Менее половины москвичей испытывают беспокойство по поводу западных санкций, выяснили социологи. Меньше трети из жителей российской столицы сталкивались с трудностями в приобретении привычных товаров.

Москвичи прежде всего сожалеют об уходе IKEA, McDonald`s, брендов одежды и производителей смартфонов. Но в целом уход иностранных компаний не слишком беспокоит опрошенных. Преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию. Однако быстрого импортозамещения опрошенные ждут в сфере производства продуктов питания, но не в других отраслях.

08:45

Российские сервисные центры испытывают нехватку аккумуляторов и экранов для смартфонов Huawei и Samsung. О возникшем дефиците запчастей пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудников авторизованных сервисных центров и экспертов рынка.

08:41

За сутки в ДНР от обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, ранены 20 человек, утверждают в республике — ТАСС.

08:33

С 1 июля правительство Турции расширило список городских районов, где иностранцам запрещено получать ВНЖ по первичному договору долгосрочной аренды недвижимости. Так, в список попали самые популярные и «русские» микрорайоны Антальи — Лиман, Сарысу и Хурма. Новоиспеченные релоканты, по отзывам, испытывают «стресс и ужас». Закрытие районов связано с тем, что из-за политических событий в Турцию прибыло рекордно много россиян, белорусов и украинцев с целью получения ВНЖ, пишет TourDom.ru.

08:29

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело свои войска от Лисичанска, но пообещал, что они вернутся в город, передает ТАСС.

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он.

08:17

08:16

Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин — ТАСС.

08:15

08:14

Американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита — за исключением тех препаратов, которые не имеют аналогов в России, сообщает газета «Коммерсантъ».

08:12

08:10

08:09

Министерство финансов РФ предложило сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах, пишет газета «Ведомости».

08:08

08:07

Минобороны России обнародовало в понедельник кадры работы военной автомобильной инспекции и военной полиции Западного военного округа на блокпостах в ходе специальной военной операции. В Министерстве пояснили, что военнослужащие проверяют население и автомобили, чтобы исключить проникновение на подконтрольную ВС РФ территорию диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

08:06

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ возобновили в понедельник утром обстрелы ДНР, под огнем оказался поселок шахты им. Ю.А. Гагарина, входящий в состав города Горловки. Кроме того, в 06:05 украинские военные открыли огонь по Горловке со стороны находящегося под их контролем поселка Ленинское (Пивденное).

08:05

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине в размере $74 млн и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде в ходе рассмотрения иска против РФ — ТАСС.

08:04

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон выступает за конфискацию подпавших под санкции российских активов в пользу Украины и прорабатывает этот вопрос — ТАСС.

08:03

Посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил ТАСС, что Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенных в России международных террористических организаций.

08:02

Портал Business Insider сообщил, что ВСУ вынуждены были сократить использование беспилотников из-за их неэффективности против российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. На фоне такого развития событий Украина просит у стран Запада современные истребители, пишет издание.

08:01

МИД Великобритании сообщил о рассмотрении возможности проведения в 2023 году конференции по восстановлению Украины. Отмечается, что Соединенное Королевство планирует войти в ее наблюдательный совет для координации процесса между Киевом и его союзниками и учредить офис в Лондоне.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 131-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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