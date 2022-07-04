Военная операция России на Украине. День 131-й

09:20

Каждый второй автомобилист в России позитивно относится к возможному выходу новых китайских автопроизводителей на российский рынок, выяснил «Ромир».

65% респондентов отметили, что выбор автомобилей в той или иной мере ухудшился. При этом 22% не ощутили значимых изменений в доступности выбора. На ассортименте значительно сказался уход с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей. 55% автомобилистов отрицательно отнеслись к уходу иномарок из России. 17% оценивают такое развитие событий положительно.

«С уходом ряда иностранных автопроизводителей образовался вакуум на рынке, но нельзя сказать, что он быстро заполняется. Все ожидают, что ушедшие компании заменят азиатские автопроизводители, в первую очередь китайские. За последние годы они значительно повысили к себе доверие за счет уже продаваемых Chery, Geely и Haval, поэтому автомобилисты позитивно оценивают появление новых марок на рынке. Уже сейчас идут активные разговоры о сборке китайских автомобилей на заводе «Москвич», запуске продаж суббренда Omoda от Chery, премиальной марки Hongqi. Я думаю, что нас ожидает еще ряд громких заявлений и появлении новых игроков на нашем рынке до конца года», – отметил руководитель практики «Тайный покупатель» бизнес-направления Ромир М-Стандарт Валерий Храпов.