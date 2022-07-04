«Не смог по-человечески расстаться с ЦСКА»: Федотова отправили служить в ВМФ

Бывший вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов, подписавший контракт с «Филадельфией», по данным ТАСС, отправлен в Мурманскую область для последующего прохождения военной службы за Полярным кругом. По данным РИА «Новости», хоккеист находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, а в расположении Северного флота его нет. В комментариях «Газете.Ru» экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов констатировал, что закон не на стороне Федотова, депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение тем, что игрок армейского клуба не проходил службу, а бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов предположил, что ситуация возникла из-за конфликта Федотова с с ЦСКА.

«Новая Земля? Это домыслы»

Голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова, которого, как сообщалось ранее, подозревают в уклонении от службы в армии, вывезли из госпиталя и отправили в Североморск Мурманской области. Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник, он будет проходить военную службу на Новой Земле.

Достоверность этой информации пока не подтверждена. Адвокат Федотова Алексей Пономарев назвал эти сведения домыслами.

«Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля? Это все домыслы»,

— приводит слова адвоката «Чемпионат».

Пока неясно, где именно находится спортсмен. В противовес сообщениям о Североморске, «СЭ» заявляет, что Федотов в настоящее время пребывает в Северодвинске Архангельской области. Издание также опубликовало фотографии Федотова, которые, как сообщается, сделаны в воинской части.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источник в Северном флоте сообщает, что хоккеист находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, а в расположении Северного флота его нет.

«Иван не уклонялся от призыва»

Лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22 был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. По информации издания «Фонтанка», группы оперативников уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР ждали его в нескольких местах. Сообщалось также, что в военкомате спортсмену стало плохо и его госпитализировали. Как позднее пояснил Алексей Пономарев, у Федотова произошло обострение гастрита на фоне стресса. Также адвокат подчеркивал, что Иван не уклонялся от службы в армии, защита спортсмена уже обжаловала его задержание в суде.

«Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся.

Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел.

Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать. Решение обжаловано в суде и приостановлено с момента подачи», — цитирует Пономарева «РИА Новости Спорт».

По словам адвоката, ответ на жалобы должен поступить в понедельник, 4 июля. В настоящее время информации об этом пока нет.

«У Федотова почти такая же ситуация, как у Фетисова»

7 мая Федотов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Соглашение рассчитано на один год. Голкипер был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году в седьмом раунде под общим 188-м номером.

Прославленная советская спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила эту ситуацию с той, в которой оказался, будучи майором советской армии, знаменитый в прошлом защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов. Он в 1989 году договорился о контракте с «Нью-Джерси Девилз», что было воспринято как предательство советским спортивным и партийным руководством, а маршал Советского Союза Дмитрий Язов лично вызывал к себе спортсмена и грозился отправить его на службу подальше от Москвы. Однако Фетисов, в отличие от Федотова на данный момент, в итоге улетел за океан.

«У нас в истории спорта таких случаев было предостаточно. Взять, например, ситуацию с Фетисовым, который никуда не уклонялся, но позволил себе подписать контракт с НХЛ.

Думаю, что у Федотова примерно такая же ситуация, только Фетисов был в тот момент офицером. Плюс, в 25 лет, выступая за ЦСКА, он что, не мог пройти срочную службу?

Надо же думать, беспокоиться о себе. Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту — это что? Надежда, что его российские законы не касаются?

Его отправили на Север – у нас же страна большая. Куда его должны были отправить — на Юг? Или оставить служить в Питере? Это же военкомат решает. Мне кажется, «отправили служить на Север» — это не аргумент: большая часть нашей страны — это Север или Сибирь», — сказала Роднина.

Она допустила, что игрок имел противоречия с клубом, отметив, что со спортивной точки зрения ей обидно за Ивана Федотова, поскольку из-за службы он долгое время не сможет тренироваться. По ее словам, стремление хоккеиста выступать в НХЛ объяснимо, поскольку любой амбициозный спортсмен стремится добиться большего.

«Я так понимаю, что была какая-то недоговоренность с контрактом –— наверное. Мы же не знаем тонкостей и особенностей его контракта с ЦСКА. Все подробности, которые могут облегчать или усугублять ситуацию, нам неизвестны. Но 25 лет — это призывной возраст. Обида бывает обоюдная — или беда. Мы только обсуждаем ситуацию, а надо бы спрашивать клуб.

Я всю жизнь выступала за ЦСКА — все наши ребята в фигурном катании проходили через спортивную роту. И не принудительно, а вполне нормально, на законных основаниях. Ситуация подвешенная, и, думаю, сейчас больше шума, чем правды. Давайте подождем.

Конечно, за спортсмена очень обидно, потому что год не тренироваться — это тяжелая ситуация. Кроме того, если он уже имел на руках контракт с НХЛ, – нас же с детства учили: плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, каждый спортсмен мечтает о первом месте и о лучшей команде. Стремление вверх определяет очень многие наши поступки»,

— констатировала Роднина.

«Видимо, не смог по-человечески расстаться с ЦСКА»

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов предположил, что игрок не смог мирно расстаться с ЦСКА. Он воздержался от рассуждений на эту тему, отметив, что подробности неизвестны. Вместе с тем, специалист отметил, что опции отъезда игроков за рубеж должны быть прописаны законодательно.

«С одной стороны, достаточно странное решение, с другой — наверное, правильное. Откуда-то это, видимо, прилетело, потому что есть определенные договоренности, которые, наверное, не были соблюдены – с моей точки зрения. Если есть расставание по-человечески, это одна ситуация. Если расставание принципиальное, то ситуация другая.

Но, по мне, все-таки надо чтобы Федерация хоккея России совместно с Континентальной хоккейной лигой, совместно с инициативной группой игроков организовала рабочую группу, и это надо принять на законодательной основе. Надо иметь закон, по которому хоккеисты имеют право выезжать за рубеж.

Или за денежные знаки, как хотел сделать предыдущий глава ФХР Александр Стеблин: установить какую-то ставку, а вопрос воинской обязанности решают сами игроки. Либо вводить закон, по которому игроки не могут выезжать за границу до решения этого вопроса.

Знаете, в советское время была сильная фраза, когда человек принимал присягу в армии: это священный долг каждого гражданина Советского Союза. А почему это не священный долг каждого гражданина Российской Федерации? Я не вижу здесь разницы. Мы сегодня закрыты от всего мира, мы обязаны жить по своим правилам. В чужой огород мы не лезем, но почему лезут в наш?

Наверное, у Федотова не получилось по-человечески расстаться с клубом –— не понимаю, почему. Не готов сказать»,

— заявил Сафронов.

«Федотов сам должен был озаботиться прохождением службы»

Он также высказался о возможном ухудшении отношений между КХЛ и НХЛ. Между двумя лигами существовал меморандум о взаимном уважении контрактов игроков, который был приостановлен в связи с событиями на Украине. По мнению Сафронова, осложнение отношений не так важно на фоне массового отъезда игроков за границу. Бывший генеральный менеджер сборной убежден, что у молодых игроков необходимо формировать систему ценностей, которая позволяла бы им более ответственно относиться к своим обязанностям в России.

«В НХЛ хорошие агенты, они выгребают 16-летних, 19-летних ребят как сетью. Берут 50 человек, выживут там два-три — это тоже неправильно. Мы должны бороться за своих игроков, государство вкладывало в них деньги. Если там спорт коммерческий, то у нас-то он государственный. У нас минимум школ с индивидуальным финансированием. В игрока вкладывают деньги, а он берет и уезжает — и я не говорю конкретно о Федотове. Если сейчас 16-летние, 17-летние ребята поедут за рубеж, это абсолютно неправильно. Они должны понимать, что их воспитала страна — у нас чувство родины потеряно, и его надо вернуть. У молодых, кроме айфонов и айпадов, ничего и нет. Если они будут разрывать контракты с клубами, и это криво отразится на взаимоотношениях КХЛ и НХЛ – ну мы же к ним не лезем.

Ждут они Федотова — но у него есть определенные обязательства. Он не отслужил и до 25 лет не решил вопрос воинской обязанности.

Можно было закончить институт, получить звание, закончить военную кафедру, отслужить, как сейчас говорят, в альтернативной армии. Он же находился на территории РФ — должна же была быть альтернатива?» — полагает Сафронов.

Помимо этого, собеседник «Газеты.Ru» призвал не возлагать ответственность за то, что Федотов не прошел службу, на ЦСКА. Пусть вратарь и играл в прошлом сезоне за этот клуб, но он был далеко не единственным в карьере спортсмена, подчеркнул Сафронов.

«Он сам должен был этим озаботиться, почему все сваливают на ЦСКА? Наверное, это удобно, потому что это был последний клуб в его спортивной карьере на данный момент.

Но если бы он играл в «Спартаке», в «Динамо» — какая разница? Игрок должен сам о себе заботиться. А они живут как в санатории «Березка», за них все делают — у них голова вообще ни о чем не болит. О нем все отзываются с положительной стороны, но в 25 лет он бы чуть-чуть подумал, как ему решить по-взрослому этот вопрос. Человек должен думать. В 25 лет — и нет военного билета? Это то же самое, как без паспорта ходить», — заключил Сафронов.

«Закон не на стороне Ивана»

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый «армеец» Вячеслав Фетисов констатировал, что закон не на стороне хоккеиста.

«Когда он должен был проходить военную службу? Во время Кубка Гагарина идти в армию? Даже не знаю, что сказать в этой связи. Все спортсмены, как граждане Российской Федерации, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. В свое время была система, в ЦСКА были офицеры. Другие команды тоже заранее об этом думали, и в призывном возрасте ребята в той или иной степени отдавали долг своей стране. Сейчас эта система отсутствует как таковая.

Тема получилась резонансная, скорее всего, можно было избежать такого бурного обсуждения. Не знаю, были какие-то договоренности с клубом или нет, но закон не на стороне Ивана, к сожалению»,

— сказал Фетисов.

Выдающийся хоккеист также заметил, что сравнение ситуации Федотова с его собственной историей, которое провела Роднина, не является уместным.

«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Не знаю, почему вдруг Ирина Константиновна решила со мной сравнить.

Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ, страна решила меня продать за валюту. Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии — министр обороны меня уволил, и я уехал.

Я так понимаю, Иван должен служить и не сможет играть в НХЛ. Не знаю, насколько это улучшит или ухудшит отношения с НХЛ. Наверное, другие моменты здесь вступают в силу – прежде всего, соблюдение закона. К примеру, у тех же финских игроков и других европейцев есть конституционные призывные обязанности. И прежде чем уехать куда-то играть, они должны отдать воинский долг.

Причин разрыва отношений между лигами может быть много, это бывает и в одностороннем порядке. С другой стороны, мы понимаем, что те же ребята, которые сейчас играют в НХЛ, востребованы – народ на них ходит, несмотря на санкции и разрыв отношений. Думаю, история получилась резонансная по одной простой причине: кто-то где-то недосмотрел. Может быть, были договоренности между Иваном и одним из клубов — мы не знаем этого наверняка и можем только догадываться», — заключил Фетисов.

«Эмоциональные комментарии неуместны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться за разъяснениями о ситуации с Федотовым в Минобороны.

«Вы знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в вооруженные силы на срочную службу, поэтому вопрос к Министерству обороны. Здесь не может быть человеческих комментариев.

Есть закон, по закону есть воинская обязанность, поэтому эмоциональные комментарии неуместны.

Есть поводы для отсрочек, в том числе для спортсменов. За деталями прошу обращаться в Министерство обороны», — сказал представитель Кремля.