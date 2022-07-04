«Мы находимся в газовом кризисе»: цены в ЕС вернулись к мартовским рекордам

Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE от 4 июля. Это произошло впервые с 10 марта, когда газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.

Рост цен на газ

Из данных лондонской биржи ICE следует, что августовские фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке около $1630. После снижения почти до $1600 стоимость вновь перешла к росту. Ценовой максимум теперь составляет $1715 (+7,4%).

Исторический максимум в $3892 был достигнут 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Затем котировки перешли к снижению. 6 июня впервые за три месяца стоимость опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.

Но из-за снижения поставок газа из России в середине июня стоимость вновь начала расти. РИА «Новости» сообщило со ссылкой на аналитиков, что в настоящее время предпосылок для снижения цены на газ в Европе нет.

Цена за демократию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своей статье для итальянской газеты la Stampa, что сокращение поставок российских энергоресурсов создает трудности для многих стран Евросоюза.

«К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90% и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения», — считает Боррель.

Он отметил, что «быстрый выход из зависимости от российских энергоносителей» создает «серьезные трудности для многих стран» Евросоюза. Но это цена, которую государства союза «должны заплатить за защиту демократии и международного права».

По его мнению, санкции должны привести Москву к «изменению своих стратегических расчетов», «возможно, не в ближайшее время». Эффект от ограничений он ожидает увидеть очень скоро.

«Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции являются ядром этого ответа (на военную спецоперацию на Украине – «Газета.Ru»)», — пояснил глава европейской дипломатии.

Режим ЧС по газу

Несколько стран Европы уже ввели режим предупреждения ЧС по газу. 23 июня Германия повысила свой уровень до второго. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.

«Мы находимся в газовом кризисе. Газ — дефицитный товар, цены уже высоки, и мы должны быть готовыми к последующему повышению», — приводит его слова Welt.

Агентство Reuters пояснило, что второй уровень теоретически предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос. При этом предполагается, что рынок еще может выдержать недостаток объемов без вмешательства государства. А в случае вступления в силу третьего, последнего и аварийного уровня, газовый рынок будут регулировать власти.

В конце июня первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России ввели Дания и Нидерланды. Над введением в стране режима ЧС подумывают и в Италии.

Сокращение поставок

Накануне эксперты сообщили РИА «Новости», что риски сокращения поставок из России сохраняются, это давит на рынок.

«Рост цен на газ в Европе связан с тем, что падение поставок из России опережает возможности по их замещению. Это создает риски того, что к очередному отопительному сезону восполнить запасы в подземных хранилищах газа не удастся, и зимой европейские потребители могут столкнуться с дефицитом поставок», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Сокращение экспорта «Газпрома» связано с остановкой с мая поставок по магистрали «Ямал–Европа», уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, — а также со снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку». Также были прекращены поставки газа в страны, которые отказались переходить на новую систему оплаты газа в рублях.

27 июня Еврокомиссия сообщила на своем сайте, что ЕС одобрил новое законодательство, обязывающее страны блока, имеющие подземные хранилища газа, к 1 ноября этого года заполнить их на 80%. А в последующие годы государства должны будут заполнять их на 90%.

«Согласно новому законодательству, 18 (из 27) государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, должны будут заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%», — говорится в сообщении.