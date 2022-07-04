«Для победы демократии над самодержавием». Лондон намерен отдать российские деньги Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.

«Ключевой партнер» Украины

Лиз Трасс сказала, что «поддерживает» идею перераспределения замороженных российских активов между «жертвами вторжения», сообщает The Guardian. Согласно данным издания, глава британского МИД в понедельник планирует выступить на конференции в Швейцарии по восстановлению Украины и заявить о намерении Великобритании наложить арест на активы россиян, чтобы передать их Киеву.

В статье говорится, что более 120 000 домов на Украине были разрушены во время спецоперации, что создало «потребность в миллиардных доходах для восстановления страны» и переориентирования ее экономики на Европу.

«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса»,

— сказала Трасс.

По ее словам, для реализации этой инициативы «скорее всего» потребуется новый закон. В статье говорится, что изъятые средства могли быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству. В настоящее время Великобритания может приостановить использование российских активов в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на тот же срок. В этот период владелец актива не может получить какую-либо выгоду от него.

Трасс заявила, что Великобритания «будет позиционировать себя как ключевого партнера Украины в процессе восстановления». Она уже предложила Киеву 1,5 млрд долларов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов стерлингов поддержки.

«Восстановление Украины после агрессивной войны России будет символом победы демократии над самодержавием. Это покажет Путину, что его попытки уничтожить Украину лишь породили более сильную, более процветающую и более сплоченную нацию»,

— приводит издание слова главы МИДа Соединенного королевства.

Она добавила, что «Великобритания решительно поддерживает территориальную целостность Украины», которая становится сильной, процветающей и передовой демократией.

«Мы лидировали в поддержке Украины во время войны и продолжим лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства», — подчеркнула Трасс.

В статье отметили, что масштаб реконструкции Украины будет зависеть от исхода и продолжительности спецоперации, а также от того, «будет ли восточная Украина, где произошли самые большие разрушения, возвращена Киеву или останется в руках России».

The Guardian считает, что после 24 февраля около 6,4 млн украинцев покинули страну, а еще от 6 до 7 млн граждан покинули свои дома и переехали в западные части страны. Стоимость боевых действий оценивается в $1 трлн, если спецоперация продлится до конца года. Международный валютный фонд оценил дефицит платежного баланса Украины до июня примерно в 14,3 млрд евро (15 млрд долларов).

Канадская конфискация

25 июня Reuters сообщил, что сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. В статье говорилось, что законопроект — часть 450-страничного проекта бюджета Канады, который ранее издал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Законопроект также включает в себя двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцами, а также изменения в налоговый и миграционный кодекс страны.

За принятие нововведений проголосовали 56 сенаторов, против высказались 16. Теперь закон должен утвердить генерал-губернатор. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций.

31 мая газета New York Times сообщила, что в администрации президента США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов российского Центробанка подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.

Однако еще 27 апреля палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную. Во время голосования законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

После 24 февраля США и их союзники заморозили более 300 млрд долларов Центрального банка России.