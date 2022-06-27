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Политика

«Показать, что мы круче Путина». Как прошел первый день саммита G7

Джонсон заявил, что в G7 осознают, что «вечеринка углеводородов» из России подходит к концу

В баварском замке Эльмау начался саммит лидеров стран G7. В первый день значительное внимание ожидаемо было уделено ситуации вокруг Украины и экономическому противостоянию с Россией. Не обошлось без шуток: британский премьер Борис Джонсон в ходе фотосессии предложил политикам обнажить торсы, чтобы доказать, что они «круче Путина». Подробнее о саммите — в материале «Газеты.Ru».

Саммит лидеров стран Группы семи (G7) стартовал 26 июня в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Главными темами переговоров станут конфликт на Украине, последствия санкций против России, возможный запрет на импорт российского золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Также политики должны обсудить вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, продовольственную безопасность, отношения с КНР и другие проблемы.

В саммите принимают участие президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги и Японии Фумио Кисида. Гостей встречает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В первый день G7 перед традиционной фотосессией лидеры обсуждали «обнаженные» снимки президента РФ Владимира Путина, сообщили французские СМИ. Напомним, политик сфотографировался с обнаженным торсом во время поездки верхом в Туве, где проводил отпуск в августе 2009 года. Также в открытом доступе есть фото российского президента с голым торсом во время рыбалки в той же Туве в августе 2017 года.

Премьер-министр Джонсон в шутку поинтересовался у участников саммита, стоит ли ему снять пиджак, чтобы сфотографироваться. «Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?» — сказал он, садясь за стол.

Глава кабмина Канады Трюдо ответил, что раздеться лучше уже после фотосессии. Джонсон указал, что лидерам стран Запада нужно показать миру, что они «круче Путина», после чего Трюдо предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом». «Вот-вот! Мы должны показать им наши грудные мышцы», — подхватил Джонсон.

Разобщить западный альянс

Президент Байден заявил канцлеру Шольцу, что власти РФ пытались посеять раздор среди западных союзников и в НАТО, но им этого не удалось.

«Путин предполагал, что НАТО и наш альянс разобщатся, но этого не произошло и не будет», — подчеркнул американский политик.

Байден поблагодарил Шольца за усилия по поддержанию сплоченности Запада и подчеркнул, что «вызовы делают сильнее», а Вашингтон и Берлин едины во мнениях относительно ситуации вокруг Украины.

Конец вечеринке углеводородов

Позже премьер-министр Великобритании, уже говоря всерьез, заявил, что страны G7 осознают, что «вечеринка углеводородов» из России подходит к концу. «Все ищут новые пути для адаптации», — сказал он в интервью CNN.

Британский политик добавил, что в краткосрочной перспективе странам «придется искать углеводороды где-то еще», а в долгосрочной — «работать сообща над «зелеными» решениями».

Некоторые страны, по словам Джонсона, предпринимают «героические усилия» в текущей ситуации. «Однако в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над «зелеными» решениями, в которые мы все верим», — резюмировал он, выразив надежду на помощь с поставками энергоносителей из других источников.

Цены на нефть и страховка

Лидеры стран G7 обсудили также способ привязать цены на нефть из РФ к ее страховке и перевозкам, установив их предельную стоимость, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такая схема позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

В настоящее время никаких принципиальных решений по данной инициативе еще не принято.

Потолок цен на газ

Премьер-министр Италии Марио Драги предложил ввести потолок цен и на импорт российского газа.

«Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели», — сказал глава итальянского правительства.

По его словам, даже в случае снижения цен на энергоресурсы «немыслимо вернуться к той же зависимости от России», которая была раньше.

«Быть вместе с Украиной»

В распоряжении Bloomberg оказался проект первого заявления стран G7, в котором они обязуются оказывать бессрочную поддержку Украине.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — приводит агентство его фрагмент.

Лидеры «семерки» также рассматривают возможность использования доходов от пошлин, чтобы оказывать дополнительную помощь Киеву. В течение саммита G7 планируется опубликовать по меньшей мере четыре совместных заявления, а также итоговое коммюнике.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите по видеосвязи.

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