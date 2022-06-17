Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля. Чем ответит Москва

Украина с 1 июля вводит визовый режим въезда для россиян. Президент страны Владимир Зеленский объяснил меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Ранее россиянам для поездки на Украину и пребывания в ней на протяжении 90 дней виза не требовалась. В Госдуме РФ заявили, что Москве незачем симметрично отвечать на действия Киева.

Украина с 1 июля 2022 года отменит действие безвизового режима для граждан России. В Киеве заявили, что такое решение связано с «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны. Правительство Украины также намерено остановить действие некоторых международных договоров с Россией.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме».

С 1 июля россияне не смогут попасть на Украину без получения визы.

По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Общественный запрос

Предложение ввести визы для россиян появилось 11 февраля в виде петиции в интернете. Зеленский поддержал его 25 мая. На тот момент документ набрал 26,7 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», — сказано в ответе Зеленского на петицию.

В начале июня президент Украины говорил, что у него «достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата».

Будет ли симметричный ответ?

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Москве незачем симметрично отвечать на действия Киева.

«Там масса наших родственников, там масса близких нам людей, которые нуждаются в нашей поддержке. Зачем же нам симметрично реагировать на провокацию?» — сказал депутат.

Эту точку зрения разделяет первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он заявил «Газете.Ru», что основная цель введения визового режима для россиян связана с желанием Зеленского «затруднить общение» граждан двух стран и вызвать ответную реакцию России.

«Считаю, что делать этого (вводить визы для украинцев — прим. «Газета.Ru») не нужно, потому что тогда будет достигнута цель Зеленского, связанная с желанием максимально затруднить общение наших граждан», — сказал он.

«Зеленский последователен в своих действиях по разрыву всех контактов между гражданами Российской Федерации и Украины… Взаимодействие русских и украинцев крайне затруднено, для этого были осуществлены самые разные шаги, в частности, уже достаточно долгое время между Россией и Украиной не существует авиационного сообщения», — обратил внимание политик.

Новиков добавил, что у украинцев должна быть возможность находить убежище в России.

«Ясно, что стремясь лишить своих сограждан возможности покидать территорию Украины в сторону России, Зеленский еще и пытается сохранить как можно больше мобилизационной возможности, потому что широко известно сегодня о той политике мобилизации, которая проводится на территории Украины», — подчеркнул он.

Спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин считает, что «пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились. А те, которые едут, в этом случае (для Киева) враги».

Безвизовый режим фактически не работает

Между Россией и Украиной с 1997 года действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

Ввести визовый режим и разорвать дипломатические отношения с Россией в Верховной Раде предлагали еще в 2014 году, однако тогда эта мера не была реализована.

В 2016-м МИД Украины объяснил, что отмена безвизового режима нецелесообразна, поскольку может повлечь за собой аналогичные действия Москвы и потерю большого числа украинцев, работающих в России, которым могут предложить российское гражданство.

При этом Владимир Зеленский утверждал, что с 2015 года безвизовый режим между двумя странами фактически не работает (в 2015 году Украина отменила для россиян въезд по внутренним паспортам). С января 2018 года погранслужба Украины ведет фиксацию биометрических данных всех иностранцев, в том числе сканирование отпечатков пальцев.

В марте 2020 года из-за пандемии Украина запрещала въезд иностранцев в страну, а позже заменила запрет на карантинные ограничения при въезде.

Из-за начала военной операции РФ 24 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.