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Красный крест: свыше 345 млн жителей Африки испытывают серьезную нехватку продовольствия

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Dieu Nalio Chery/AP

Более 345 млн жителей стран Африки, а именно Судана, Эфиопии и ЮАР, испытывают серьезную нехватку продовольствия. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста(МККК), передает «Интерфакс».

По данным организации, дефицит продовольствия также наблюдается в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кении, Мавритании, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали, Чаде.

Ранее в ООН заявляли, что острая нехватка продовольствия ухудшится в ближайшие месяцы еще в 20 странах — так называемых «горячих точках голода». Отмечается, что нынешняя ситуация с продовольствием уже хуже, чем во время событий Арабской весны 2011 года. Согласно докладу, кризис продовольствия вызван сочетанием климатических потрясений, пандемии COVID-19 и текущего конфликта на территории Украины. Среди наиболее подверженных влиянию кризиса стран выделяют: Эфиопию, Нигерию, Южный Судан, Афганистан, Сомали, Кению и Йемен.

Также сообщалось, что страны Южной Европы ожидают прибытия более 150 тыс. мигрантов до конца 2022 года на фоне угрозы голода в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Такая ситуация вызвана блокировкой портов на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможном голоде в странах Азии и Африки из-за прекращения поставок украинского зерна. По его словам, это приведет к политической нестабильности, череде переворотов и свержению политиков.

Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва не препятствует этому процессу, и назвал способы вывоза зерна: через украинские порты черноморского бассейна, через Белоруссию, но для этого нужно снять с республики санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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