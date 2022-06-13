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Политика

«Чрезвычайно важная речь». О чем Путин будет говорить на форуме в Петербурге

Песков анонсировал чрезвычайно важную речь Путина на ПМЭФ-2022

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Речь главы российского государства на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет чрезвычайно важной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом традиционной встречи президента РФ с руководством иностранных компаний не будет. Представитель Кремля также отметил, что 2022 год ознаменовался «идеальным системным штормом».

Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет говорить о влиянии антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и продовольственный кризис в мире. Об этом в понедельник, 13 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и т.д. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — указал он в интервью ТАСС. По его оценкам, «об этом невозможно не говорить».

«И я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — считает представитель Кремля.

2022 год ознаменовался «идеальным системным штормом», отметил Песков. «Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки», — утверждает он.

«Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что развитие России, повышение уровня жизни граждан являются неизменными приоритетами для Путина. «Конечно же, главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан», — сказал представитель Кремля.

Он не стал комментировать, может ли президент РФ анонсировать какие-либо новые решения в экономике или социальной сфере. «Давайте дождемся выступления», — заключил пресс-секретарь.

Международный форум без иностранцев

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня, пленарная сессия с участием Путина состоится 17 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ юниор» и SPIEF Sport Week.

Как сообщал ранее Песков, традиционной встречи президента РФ с руководством иностранных компаний на форуме не будет.

В то же время Путин может провести ряд встреч с предпринимателями или группами бизнесменов, рассказал представитель Кремля. «Мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — отметил он.

Путин традиционно пользуется площадкой ПМЭФ, чтобы обсудить с иностранными бизнесменами их актуальные проблемы и запросы. Такие встречи, как правило, проходят в закрытом для прессы режиме, они не ограничены повесткой, представители иностранных компаний могут поднять любые волнующие их вопросы.

Выбор модератора пленарной сессии форума согласовывается с президентом РФ, но ему одинаково комфортно и с российскими, и с иностранными журналистами, утверждает пресс-секретарь главы государства.

«Мы, как и организаторы форума, в первую очередь исходим все-таки из класса журналиста или аналитика, который выступает модератором. Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом, мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски», — заявил Песков.

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