Тест: как хорошо вы знаете символы Российской Федерации

День России — важный государственный праздник, который отмечают в нашей стране вот уже 30 лет. Уровень патриотизма не измеряется отличными знаниями истории страны и государственной символики, и тем не менее эта информация помогает лучше понимать процессы, которые происходили в России раньше и происходят сейчас. Мы предлагаем испытать себя и пройти тест, который поможет вспомнить, что означают цвета государственного флага и кто написал гимн России.