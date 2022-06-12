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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
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Общество
Армия
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Наука
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Технологии
Авто
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Семья и Дети

Тест: как хорошо вы знаете символы Российской Федерации

Пройдите тест, с которым справится каждый школьник

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Евгений Биятов/РИА Новости
День России — важный государственный праздник, который отмечают в нашей стране вот уже 30 лет. Уровень патриотизма не измеряется отличными знаниями истории страны и государственной символики, и тем не менее эта информация помогает лучше понимать процессы, которые происходили в России раньше и происходят сейчас. Мы предлагаем испытать себя и пройти тест, который поможет вспомнить, что означают цвета государственного флага и кто написал гимн России.

Ответьте на 7 вопросов и проверьте свои знания.

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