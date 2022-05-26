«С нефтепроводом «Дружба» может что-то произойти». В Киеве нашли рычаг влияния на Будапешт

К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти», утверждает советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. ЕС ранее не смог согласовать нефтяное эмбарго против России из-за вето Будапешта. Венгерские власти сравнили этот возможный шаг Брюсселя с «атомной бомбой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев располагает «прекрасным» рычагом влияния на Будапешт, который блокирует нефтяное эмбарго против России, — речь идет о нефтепроводе «Дружба», утверждает советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Об этом она рассказала в четверг, 26 мая, в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума, передает РБК.

Зеркаль напомнила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», с которой «может что-то произойти».

«И на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому», — заявила она.

Особая позиция Будапешта...

Венгерские власти ранее приняли решение наложить вето на эмбарго, которое ЕС намерен ввести на поставки российской нефти. Этот запрет должен был войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России, но из-за особой позиции Будапешта согласовать его пока не удалось.

Введение возможного эмбарго Орбан сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику».

На то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы, заявил он. В связи с этим Венгрия добивается от ЕС пятилетней отсрочки, а также компенсации затрат на перестройку топливной и энергетической промышленности, приспособленной под тяжелую российскую нефть. По оценкам МИД Венгрии, на полную модернизацию может потребоваться до €18 млрд.

...и мнение Москвы

Говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, российские власти предупреждают, что такое решение «ударит по всем».

Как указал вице-премьер РФ Александр Новак, в случае введения эмбарго мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

Если это произойдет, Россия расширит морские поставки — при том, что страна уже начала перенаправлять потоки с Запада на Восток, на азиатские рынки, заявил Новак.

Нефтепровод «Дружба»

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е годы предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории РФ), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн куб. м нефти. По нефтепроводу в страны дальнего зарубежья ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн, в том числе по северной ветке — 49,8 млн тонн.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть» (а точнее — ее структурой АО «Транснефть-Дружба»). Также АО «Транснефть-Дружба» осуществляет эксплуатацию Балтийской транспортной системы-II, связывающей «Дружбу» с российскими морскими портами на Балтийском море.