«Все рестораны откроем за два месяца». Что известно о новом McDonald's в России

Все рестораны McDonald's откроются в России в течение двух месяцев, сообщил предприниматель Александр Говор. ФАС накануне одобрила ходатайство его компании о приобретении российского бизнеса McDonald's. По словам Говора, к перезапуску уже готовы 840 ресторанов быстрого питания. Их новое название станет известно до середины июня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Александр Говор, новый владелец бизнеса McDonald's в России, рассказал о планах расширить сеть ресторанов быстрого питания до 1 тыс. заведений по всей стране. Об этом предприниматель сообщил в интервью Forbes, опубликованном в пятницу, 3 июня.

«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — заявил Говор.

По его словам, к перезапуску уже готовы 840 точек. «Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года.

Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до 1 тыс. ресторанов по стране», — поделился бизнесмен.

Окончательное решение по новому названию для бренда будет объявлено до середины июня, добавил он, уточнив, что выбраны и зарегистрированы несколько вариантов.

В свою очередь, «Москва 24» со ссылкой на источник в компании утверждает, что бывшие рестораны McDonald's якобы будут называться «Доминис».

Однако в компании опровергли эту информацию. «Мы еще ничего никому официально не сообщали. Новое название разрабатывается, все в процессе. [Заявление будет] в ближайшее время», — прокомментировали NEWS.RU сообщения в пресс-службе компании.

Уйти, чтобы вернуться

Напомним, 2 июня ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» Александра Говора о приобретении российского бизнеса McDonald's. При этом продавец в течение 15 лет может на рыночных условиях выкупить актив обратно.

14 марта McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России на фоне специальной военной операции на Украине.

«16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет», — пишет ТАСС.

Вывески со старым логотипом будут демонтированы: фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны, сообщил ранее гендиректор McDonald's в России Олег Пароев. По его словам, франчайзи в РФ также предложат работать под новым брендом.

Любимые блюда россиян в McDonald's

На этом фоне исследовательская компания «Ромир» выяснила, что с уходом McDonald's из России оборот рынка фастфуда значительно сократился.

В динамике апрель 2022/апрель 2021 рестораны быстрого обслуживания потеряли более 20% выручки.

В исследовании также перечислены продукты McDonald's, которые пользовались наибольшей популярностью среди россиян. Самое популярное сочетание — картошка фри и сырный соус. Это подтверждают данные первого квартала 2022 года — их покупали 9,5% всех жителей страны. На втором месте чизбургер — 7,2%. На третьем — Биг Мак (5,9%).

Бургеры пользуются популярностью не только в McDonald's, но и в других ресторанах быстрого обслуживания. Их выбирает каждый четвертый россиянин. На втором месте по популярности картошка фри (22%). Далее следуют соусы, их заказывают 19,3% россиян, отмечается в релизе.