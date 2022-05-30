Дания объяснила, как будет жить без российского газа

Крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted отказалась платить «Газпрому» за газ рублями. Дедлайн по оплате истечет для Ørsted 31 мая, но компания готова к прекращению российских поставок. Она рассказала, что заранее готовилась к такому повороту, и сможет найти замену российскому топливу.

«Есть риск», что «Газпром экспорт» прекратит поставки газа Ørsted, говорится на сайте датской компании. Она указала, что это будет нарушением контракта с российской стороны.

«Газпром экспорт» продолжает требовать от Ørsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет никаких юридических обязательств по контракту [платить рублями], и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать», — подчеркнули датчане.

Дедлайн Ørsted по оплате газа истекает 31 мая. Компания заявила, что продолжит платить в евро.

Газопровода, идущего напрямую из России в Данию, нет, поэтому Россия все равно не сможет напрямую перекрыть поставки газа, отметила Ørsted. Страна в любом случае сможет дальше покупать газ, но в таком случае, уже «в большей степени» через европейский рынок. В Ørsted указали, что такой переход «возможен».

В целом, импорт Дании составляет относительно небольшую часть от общего европейского спроса на газ, по словам Стефана Ульриха, аналитика BloombergNEF. Эксперт считает, что Дании будет не слишком сложно возместить такой объем на европейском рынке.

«Мы готовились к такому сценарию [прекращения российских поставок], чтобы свести к минимуму риск нехватки газа у клиентов Ørsted, в основном крупных компаний в Дании и Швеции. У Ørsted есть хранилища, например, в Дании и Германии, и сейчас мы их заполняем, чтобы обеспечить поставки газа нашим клиентам и внести свой вклад в безопасность поставок на рынке», — сообщила Ørsted.

Датский оператор добавил, что в первом квартале этого года снизил общий уровень сделок по контракту с «Газпром экспортом», чтобы сбалансировать риски при возможном обрыве поставок. Ранее в этом году Orsted заявила, что планирует закупить намного меньше, чем максимально разрешено ее контрактом с Россией.

По словам компании, любое прекращение поставок российского газа не изменит ожидаемую прибыль Orsted на 2022 год или ее инвестиционные планы. Решение «Газпрома» также не изменит стратегические цели Ørsted и долгосрочные финансовые прогнозы.

«Ørsted пожертвует всю чистую прибыль за 2022 год (если таковая будет) после хеджирования и уплаты налогов по контракту «Газпром экспорт» на гуманитарную помощь на Украине. С тех пор, как Россия напала на Украину, Ørsted предприняла несколько шагов, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями», — добавила компания.

Так, Ørsted немедленно полностью прекратила закупать у России уголь и биомассу (отходы древесины) для электростанций, решила не заключать новых контрактов с «Газпром» и проверила, чтобы «ни один из прямых поставщиков Ørsted для создания возобновляемых источников энергии не был российским».

«Мы полностью поддерживаем стремление правительства Дании и ЕС стать независимыми от российского газа и ускорить «зеленую» трансформацию энергетического сектора ЕС, и мы готовы помочь ускорить «зеленое» строительство», — подытожила Ørsted.

Датский оператор заявил об отказе платить за газ в рублях еще в начале апреля, после получения соответствующего письма от российской компании.

Ørsted, 50,1% которой принадлежит датскому государству, заключила долгосрочный контракт на покупку газа с «Газпромом» в 2006 году. Он истекает только в 2030-ом. Датская компания ранее поясняла, что этот договор нельзя сейчас расторгнуть. Датчане подчеркнули, что не будут его продлевать.

На контракт с Ørsted в прошлом году пришлось около 1,3% газа от всего объема, который Россия поставила Европейскому Союзу.

Ранее «Газпром» уже прекратил поставки в Финляндию, Польшу и Болгарию. Все они также отказались платить в рублях.

«Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома». Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заявлял Кремль.