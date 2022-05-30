Россия вышла из меморандума о сотрудничестве с США в сфере культуры. О чем был этот документ

Накануне стало известно, что власти России собираются разорвать научно-образовательные соглашения, которые Москва заключала с США. Уже сегодня правительство РФ официально объявило о первом выходе из такого документа — меморандума о сотрудничестве в культуре, науке и СМИ. В частности, документ говорил о том, что власти обеих стран готовы поощрять обмен студентами и развитие английского и российского языков в своих государствах.

Россия расторгла меморандум с США по предложению российского МИД. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Правительство распорядилось «принять предложение МИДа», которое согласовали с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти». Расторгнут меморандум под названием «О взаимопонимании между правительством РФ и правительством США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ».

МИД России должен уведомить американскую сторону о расторжении меморандума.

О чем говорилось в меморандуме

Россия и США подписали этот меморандум в Москве в 1998 году. Документ заключили, «желая углубить взаимопонимание и укрепить дружественные отношения между народами США и России».

Сотрудничество «на основе равноправия и взаимной выгоды» должно было помочь странам достигнуть этих целей.

Власти США и России заявили в меморандуме, что хотят поощрять связи между американскими и российскими неправительственными организациями в разных сферах, в том числе в культуре, науке, образовании, СМИ. Также говорится об обмене студентами и преподавателями, сотрудничестве женских и молодежных неправительственных организаций.

«Участники намерены поощрять развитие культурных обменов в целях содействия лучшему пониманию культуры друг друга. <...> Участники намерены оказывать содействие в изучении английского и русского языков в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки соответственно», — указано в документе.

Как разрушалось культурное сотрудничество между Россией и США

Накануне, 30 мая стало известно, что российские власти хотят разорвать научно-образовательные соглашения между РФ и США. Правительство сообщило, что Минобрнауки совместно с МИДом анализируют нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества «на предмет их прекращения или приостановления».

Меморандум 1998 года «О взаимопонимании между правительствам РФ и США» относится к нормативно-правовой базе российско-американских соглашений. Всего в перечень входят пять документов. Одно из соглашений, о научно­ техническом сотрудничестве, фактически не работает с 2014 года.

Ранее, спустя два дня после начала российской военной операции на Украине американский Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). MIT назвал военные действия России «неприемлемыми».

«Этот шаг выражает наше неприятие действий российского правительства на Украине. Мы принимаем это решение с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к русскому народу и глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали. Хотя мы должны прекратить отношения, мы гордимся работой Массачусетского технологического института со Сколтехом и исследованиями, проведенными за последнее десятилетие. Мы подтверждаем нашу непоколебимую веру в наших коллег из Сколтеха: это коллеги-ученые, посвятившие себя духу открытости и вложившие свой опыт и знания в создание уникального и новаторского академического центра в России», — передал MIT.

МИД России 21 марта передал американскому послу в Москве ноту протеста. В ней говорилось, что американская помощь Украине в боевых действиях поставила американо-российские отношения на грань разрыва.

«Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.