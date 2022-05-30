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Политика

Зять Ельцина ушел с поста советника Путина, который занимал больше 20 лет

Ельцин-центр сообщил, что Валентин Юмашев уволился с должности советника Путина по своему желанию

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Валентин Юмашев

Валентин Юмашев

Антон Новодережкин/ТАСС
Известный российский политик из 90-ых, бывший глава президентской администрации Валентин Юмашев уволился с поста советника президента России. Он занял эту должность еще при Ельцине и с тех пор сохранял ее практически без перерыва. Причины увольнения Юмашева неизвестны. Ранее Ельцин-центр, в попечительский совет которого входит Юмашев, выступал против военной операции на Украине.

Юмашев отказался от должности советника Путина в прошлом месяце, рассказала международному информагентству Reuters первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина (Ельцин-центр) Людмила Телен.

«Это была его инициатива», — кратко ответила она на вопрос о причинах такого решения.

Юмашев является членом попечительского совета Ельцин-центра. На следующий день после начала военной операции России на Украине, 25 февраля Ельцин-центр призвал «немедленно остановить военные действия».

«Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — говорилось в заявлении центра.

Сейчас это заявление удалено с сайта организации.

Юмашев был советником президента России на общественных началах. Reuters называет его «неоплачиваемым советником», имея в виду, что 64-летний Юмашев не получал зарплату от правительства.

Политик занимал свою должность больше 20 лет. Кремль впервые опубликовал указ о назначении Юмашева советником президента летом 2018 года. Однако после этого пресс-служба Ельцин-центра пояснила, что на самом деле он много лет работает на этом посту.

«Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось», — указала пресс-служба.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а позже и сам Юмашев. По словам Пескова, указы о переназначении Юмашева «были и раньше». На уточняющий вопрос журналистов РБК, почему они не публиковались прежде, Песков не ответил.

Как отмечает Reuters, Юмашев «не играл большой роли в принятии решений» в качестве советника Путина, но представлял собой «одно из немногих оставшихся звеньев связи путинской администрации с ельцинским правлением, периодом либеральных реформ и открытости России по отношению к Западу».

«Это была символическая должность», — сказал источник РБК. Он уточнил, что Юмашев уволился примерно в конце апреля — начале мая.

Политик говорил, что не имеет четко определенного круга вопросов, за которые отвечает в качестве советника.

«Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу», — описывал свою работу Юмашев.

«Куратор журналистов», ближайший помощник Ельцина. История Юмашева

Валентин Юмашев родился в 1957 году в Перми, подростком с матерью переехал в Подмосковье. Работал дворником на даче семьи писателя Корнея Чуковского в поселке Переделкино. Учился на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, по одним сведениям окончил его, по другим — учился на заочном отделении, но образование не завершил и позже скрывал этот факт.

В 1979–1987 годах работал в популярных газетах «Комсомольская правда», «Известия». В 1987 году перешел на работу в журнал «Огонек», широко известном в СССР. Сам политик говорил, что работа в журналистике была «прекрасной порой» его жизни.

«Когда пришел в «Огонек», это была осень 1987 года. Каждый месяц было какое-то новое завоевание свобод, новых тем, которые месяц назад были невозможны. Сегодня невозможно, а через месяц это уже можно печатать. И хотя материалы все еще снимала цензура (не реже чем раз в месяц цензура снимала материал моего отдела из выходящего номера), все равно было ясно, что это уже конвульсии режима, барьеры прорваны», — вспоминал Юмашев.

Тогда же он познакомился с Борисом Ельциным. Их сотрудничество началось с того, что Юмашев, с его слов, втайне от всех решил снять документальный фильм про Ельцина. Он вышел в 1990 году, некоторые кадры, например, поездка Ельцина в трамвае, стали широко известны и использовались в других документальных лентах.

После этого Юмашев стал тесно работать с Ельциным. Он был его «литературным помощником», написал несколько книг о Ельцине. Участвовал в работе предвыборного штаба Ельцина на выборах 1996 года. После победы Ельцина занял пост советника президента по вопросам взаимодействия со СМИ. Как отмечал сам Юмашев, он стал «условно говоря, куратором журналистов».

Весной 1997 года возглавил администрацию президента. В конце 1998 года Юмашев перешел на должность советника президента на общественных началах и с тех практически беспрерывно оставался на этой должности. В 1999-ом он покидал должность, но в 2000 году, когда Путин был впервые избран президентом России, вернулся.

С 2002 года Юмашев женат вторым браком на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.

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