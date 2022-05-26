Военная спецоперация РФ на Украине. День 92-й

Идет 92-й день военной спецоперации России на Украине. Израиль отверг просьбу Вашингтона разрешить Берлину поставки Украине противотанковых ракет, произведенных в Германии по израильским лицензиям и технологиям. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что нельзя идти по пути умиротворения России, и что она готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. МЧС РФ развернуло в Мариуполе три мобильных комплекса для информирования жителей. Южная Корея планирует отправить Украине помощь еще на $1,1 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.