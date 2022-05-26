McDonald's открывается с прежним меню. Новое название остается в секрете

Сеть McDonald's планирует вернуться к работе в России 12 июня под новым брендом. Первый ресторан откроется на Пушкинской площади в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что после смены названия в McDonald's останется прежнее меню, поскольку 95-98% продуктов, которые использовала сеть, российские. При этом названия блюд могут измениться, уточняют эксперты. Новый логотип сети ресторанов пока держат в секрете. McDonald's официально приостановил работу в России 14 марта, а 16 мая объявил о продаже российского бизнеса.

Первый ресторан McDonald's под новым брендом планирует открыться в России 12 июня. Он заработает в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской, в районе «Пушкинской», — сказал собеседник ТАСС.Название нового бренда до сих пор остается неизвестным.

Позднее информацию об открытии подтвердила пресс-служба сети.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее», – говорится в ее сообщении. Там уточнили, что обновленный бренд будет представлен отдельно в ближайшее время.

Младший персонал ресторана сети на Пушкинской в Москве сообщил Telegram-каналу SHOT, что их вызывают на работу 10 июня, а также просят подготовить старую форму.

Все рестораны сети в России откроются до 15 июля, при этом процесс будет идти волнообразно, рассказал «Известиям» источник в правительстве столицы.

При поддержке властей

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что столичные власти поддержат возобновление работы сети McDonald's.

«При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — отметил мэр.

По его словам, уход сети ресторанов из России «все обсуждали как громадную потерю и катастрофу».

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% — это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать, — сказал Собянин. — Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом».

Хотят ли россияне в McDonald's

Согласно данным опроса SuperJob, даже если McDonald's после продажи и ребрендинга сохранит меню, коллектив и месторасположение ресторанов, сеть все равно утратит часть клиентов.

«Каждый пятый из тех, кто заходил в McDonald's в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть», — рассказали аналитики сервиса.

При этом каждый второй респондент — 49% представителей экономически активного населения страны — заявили об отказе посещать сеть.

«Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет», — выяснили аналитики.

Самым популярным названием среди россиян оказался вариант Mc, который новый владелец сети не рассматривает.

«В качестве нового названия сети ресторанов после ее продажи каждый одиннадцатый россиянин предложил использовать слова с приставкой «Мак-» или «Mc-». Например, McRonald's, McBurger's», — показывают данные опроса.

Еще 6% высказались за то, чтобы закрепить сложившееся народное название сети — «МакДак». Столько же считают правильным ввести в наименование нового бренда корень «рус-» или «rus-». Назвать сеть «Дядя Ваня» предложили лишь 3% респондентов.

Слухи о новом названии

23 мая «Известия» со ссылкой на источник писали, что новым названием сети будет Mc. Собеседник издания утверждал, что буква «M» в новом бренде может остаться фирменной.

Однако гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. По его словам, вывески со старым логотипом демонтируют, а фирменная желтая «М» не останется в бренде. Он указал, что франчайзи в России предложат работать под новым логотипом, который разработают и презентуют в скором времени.

Новый владелец

McDonald's ранее сообщила о продаже своего российского бизнеса Александру Говору. Он является партнером сети с 2015 года — сейчас в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях работают 25 ресторанов, которые он открыл по франшизе.

Согласно условиям сделки, сеть будет работать под новым брендом и с новым меню, а все ее сотрудники (в России работают 62 тыс. человек) сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Олег Бухаров считает, что исчезнут только фирменные названия, а меню останется прежним.

Кроме того, покупатель сети ресторанов согласился «финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки», а также взял на себя выполнение обязательств «перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами».

История McDonald's в России

Первый ресторан McDonald's в России открылся 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди граждан: чтобы попробовать американскую еду, люди стояли в очереди несколько часов. В день открытия в ресторане побывало 30 тыс. посетителей, что стало рекордом для сети McDonald's.

Второй и третий рестораны открылись на Старом Арбате и на улице Огарева (сейчас — Газетный переулок) летом 1993 года.

close Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Официанты в первом ресторане «Макдоналдс«в Москве, март 1990 года Посетители ресторана «Макдоналдс». Юрий Абрамочкин, 31 января 1990 года Ассортимент блюд в первом ресторане «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года Полную галерею можно посмореть

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McDonald's приостановил работу всех 850 своих российских ресторанов 14 марта, вскоре после начала военной операции на Украине. При этом компания продолжала выплачивать зарплату всем сотрудникам.

16 мая сеть ресторанов, проработавшая на российском рынке более 30 лет, объявила об уходе из страны и продаже бизнеса. Тогда McDonald's заявил, что намерен сохранить за собой права на товарный знак, а новый собственник сети не сможет использовать прежнее название, логотип и меню.

Американская компания занимала около 7% российского рынка общественного питания, однако его доля для сети составляла примерно 1-1,5% от глобального портфеля.